Новое решение НБУ: в "Привате" и "Ощаде" рассказали, какие ограничения на переводы действуют для украинцев

В Украине ограничения на переводы между физическими лицами в размере 150 тыс. грн в месяц или 50 тыс. грн для клиентов с высоким уровнем риска продолжают действовать и после 1 апреля. Хотя НБУ упразднил такое ограничение, оно продолжит действовать благодаря меморандуму о прозрачности рынка платежных услуг, подписанном подавляющим большинством участников рынка.

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Об этом "Интерфакс-Украина" рассказали представители крупных банков. В ПриватБанке подтверждают неизменность лимитов на переводы в пределах риск-ориентированного подхода. В банке объяснили, что хотя НБУ со своей стороны отменил универсальное ограничение в 150 тыс. грн, а предоставлятели услуг должны самостоятельно контролировать операции клиентов в соответствии с критериями, определенными меморандумом.

"НБУ не отменял ограничения, он их не продлил. Меморандум действует. и все его положения работают", - объяснил Сбербанк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Со своей стороны в НАБУ отметили, что на 1 апреля 2025 года к меморандуму присоединились 52 банка и две финансовые компании (NovaPay и RozetkaPay) из 60 банков, работающих на рынке, а текст документа не изменялся после подписания.

В Райффайзен Банке добавили, что отмена лимитов не стала неожиданностью для рынка. По словам представителей банка, правила меморандума уже доказали свою эффективность в борьбе с незаконными схемами, в частности, дроп-активностью.

Напомним, 1 апреля в Украине истекает срок действия временного лимита в 150 тыс. гривен, который действовал в отношении карточных переводов физлиц. Впрочем, "ослабление ограничений" будет чисто техническим, поскольку параллельно с этим Национальный банк Украины вместе с банками утвердил другой документ, согласно которому ограничения действуют бессрочно и к тому же будут постепенно усиливаться.

В то же время параллельно с этим решением НБУ с 1 января 2025 года начал действовать меморандум банков и финкомпаний, заключенный с регулятором. Он уже не предусматривал исключений для IBAN, а лимиты на переводы, введенные им бессрочно. Таким образом, с 1 апреля предел 150 тыс. грн никуда не денется.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время государственный Сбербанк не будет блокировать своим клиентам карточки, срок действия которых подходит к концу. Они будут действовать не менее 30 июня 2025 года.

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