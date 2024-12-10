Банки введут новые ограничения и запреты на открытие счетов и платежей. OBOZ.UA публикует полный текст документа

Украинские банки объединяют усилия для введения новых ограничений по финансовым операциям клиентов – физлиц и физлиц-предпринимателей (ФЛП). Правила касаются как открытия счетов, так и последующих платежей по ним.

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Новые ограничения изложены в проекте Меморандума "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских платежных услуг", который планируется подписать под крышей Национального банка на ул. Институтская, 9 в Киеве. НБУ – организатор, также присоединятся две профильные ассоциации – НАБУ (Независимая ассоциация банков Украины) и АУБ (Ассоциация украинских банков) и четыре банка, которые будут подписывать документ – Приватбанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк и Универсал Банк (monobank).

OBOZ.UA уже писал о предварительных переговорах относительно новых ограничений: речь шла о более тщательном финансовом мониторинге переводов сначала (с 1 января 2025 года) из 150 тыс. грн в месяц, а затем (с 1 июня 2025 года) – со 100 тыс. грн. грн/мес.

Однако позже в распоряжении редакции интернет-издания OBOZ.UA появился полный текст публикуемого Меморандума. Из него понятно, что ограничений и запретов стало больше и у них более широкий охват.

В частности, в Меморандуме банки договариваются об общей практике расслоения клиентов. Эта практика у разных банков могла совпадать и до того, но от подписания нового документа должна стать единой. А именно: всех людей при открытии счетов будут разделять на три категории по риску – низкий, средний и высокий. Простому человеку банкиры об этом не будут сообщать, могут даже скрывать эти данные, впрочем, сделают в своих внутренних документах определенную отметку.

В соответствии с этим расслоением и будут вводиться автоматические ограничения платежей/переводов для клиентов без документального подтверждения доходов в банках-подписантах Меморандума.

Клиентам с низким и средним риском установят следующие максимальные месячные лимиты переводов средств:

• 150 тыс. грн – с 1 января 2025 года;

• 100 тыс. грн – с 1 июня 2025 года.

Клиентам с высоким риском – сразу только 50 тыс. грн. В банках объяснили, что в рисковую категорию будут попадать люди без официальных доходов: нетрудоустроенные, студенты и другие.

Исключение будет сразу делаться для зарплатных клиентов, волонтеров.

Будут ограничиваться все виды переводов — p2p, IBAN.

В то же время лимиты можно будет поднять после предоставления банку документов о доходах в каждом частном случае, если эти доходы выше указанных лимитов. К примеру, у человека зарплата составляет 170 тысяч. грн, тогда для осуществления платежей на эту сумму, ей следует предоставить банку справку о зарплате или, скажем, налоговую декларацию.

"Документальное подтверждение доходов предполагает в т.ч. получение документов/информации в электронной форме, в частности сформированные клиентом справки ОК5 и ОК7, справка из Государственного реестра физических лиц-налогоплательщиков о суммах уплаченных доходов и удержанных налогов, зарплатные ведомости, подтверждение зачислений от государственных органов, выписка по счету зачислений заработной платы, протокол /выписка по выплате дивидендов со справкой об уплаченных доходы/Декларация об имущественном положении/декларация ФЛП, подтвержденные доходы членов семей, подтверждение волонтерской деятельности, другие документы по подтверждению финансовых возможностей", – говорится в Меморандуме.

Еще одно ограничение – людям без документально доказанных доходов разрешат открывать в одном банке в одной валюте не более 3 текущих счетов. Хотите больше – опять-таки несите банку справки о доходах. Исключение сделают для счетов по государственным программам (єВідновлення, Национальный Кэшбек и др.), и для других видов счетов – депозитные, кредитные.

Другое важное новшество изложено в Меморандуме – это установление между банками-подписантами обмена клиентской информацией. Скажем, вы не нашли общий язык со своим банком по любому вопросу, закрыли там все счета и пошли, и об этом могут узнать в других банках. Потому что этой новостью поделятся, по сути, речь идет о разглашении банковской тайны. Что может стать поводом для отказа в открытии счетов в других учреждениях. Также в Меморандуме прописано, что банки планируют наладить сотрудничество с государственными органами для оперативного сбора данных о клиентах.

"Предоставление банкам доступа к официальной информации посредством онлайн-сервиса государственных услуг (далее – Дія) о доходе клиента, о судебных делах и т.д.", – указано в документе.

Также там идет речь о планах создания банками так называемого реестра дропов, которых в Меморандуме называют "финансовыми мулами". В октябре об этом говорили в Нацбанке, когда вводили ограничения для p2p-переводов в 150 тыс. в месяц с исключениями в виде IBAN-платежей. Но теперь, как мы видим, в регулятор переложил это бремя на банки с их ассоциациями.

"Создание централизованного реестра сомнительных клиентов, в частности, с признаком "финансовый ил", как дополнительный источник информации для изучения клиента при установлении/пересмотре деловых отношений", – написано о планах в Меморандуме.

Это все позволяет создать идеальные условия для слежения за каждым клиентом-физлицом.

К ФЛПам (физлицам-предпринимателям) и физлицам, осуществляющим независимую профессиональную деятельность, тоже в рамках новой договоренности будут применяться более тщательный финмониторинг. Это расписано по шагам в зависимости от системы налогообложения:

• Для вновь созданных ФЛП (до 6 мес) с суммой годового дохода согласно 1 группе налогообложения (высокий риск) вводится углубленное изучение его бизнес деятельности при установлении деловых отношений (суть, масштаб и вид деятельности клиента, вид услуг/продуктов, за которым клиент обращается в банк, объем финансовых операций, которые планирует проводить клиент в банке в течение месяца и т.п.) и усиленный мониторинг операций по счету в соответствии с суммой среднемесячной дохода/месяц по 1 группе налогообложения.

• Для ФЛП на общей системе налогообложения или упрощенной системе 2-3-й группы — будет проходить изучение клиента в соответствии с собственным риск-ориентированным подходом.

Изучая клиентов и их операции, банки будут обращать внимание на следующие индикаторы:

1. резкое увеличение операций по счету ФЛП от разных контрагентов;

2. остаток по счету ФЛП "0" на начало и конец дня;

3. нетипичное увеличение количества входящих операций на текущий счет ФОТ от физических лиц в день, в 2 раза и более, что не соответствует особенностям ведения бизнеса;

4. дробление переводов, в том числе круглыми суммами или на одного контрагента в течение месяца (если другое не предусмотрено бизнес-моделью бизнеса).

Официальный повод для всех ограничений и усиленного мониторинга — это борьба с карточным мошенничеством, чтобы у людей реже воровали средства со счетов, а еще противодействие тем, кого Нацбанк называет дропами (люди, которые за вознаграждение отдают свои счета в использование другим) и схемниками. В то же время просматриваются и другие цели — уменьшение налоговой минимизации, увеличение поступлений в бюджет и тотальное наблюдение за владельцами счетов.

Меморандум подписывают четыре банка, однако в Нацбанке надеются, что со временем к нему присоединятся почти все банковские учреждения, обслуживающие население и малый бизнес. Наверное, так и будет. НБУ ежемесячно выписывает банкам и небанковским учреждениям огромные штрафы за нарушение правил финмониторинга, поэтому к его так называемым советам всегда прислушиваются.

В общем же, это все делается, чтобы как можно больше украинцев оказались под колпаком глубокого финмониторинга. Для этого в конце документа говорится, что Меморандум может еще дорабатываться и дополняться.

Чтобы каждый читатель еще до официального выступления главы Нацбанка Андрея Пышного мог сформулировать собственное мнение по поводу целей и основ заявленного финансового мониторинга банков, OBOZ.UA публикует полный текст проекта Меморандума "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских платежных услуг".