В Украине отменяют лимиты на переводы между картами? Какие правила будут действовать с 1 апреля

1 апреля в Украине истекает срок действия временного лимита в 150 тыс. гривен, который действовал в отношении карточных переводов физлиц. Впрочем, "ослабление ограничений" будет чисто техническим, поскольку параллельно с этим Национальный банк Украины вместе с банками утвердил другой документ, согласно которому ограничения действуют бессрочно и к тому же будут постепенно усиливаться.

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Так, с 1 октября прошлого года Национальный банк Украины временно – на полгода – ввел предел в размере 150 тыс. грн в месяц для переводов физических лиц "с карты на карту" (P2P или C2С-переводы). Но уже в декабре НБУ с крупнейшими банками меморандум о двухэтапном снижении месячного лимита сделок, после превышения которого при отсутствии подтвержденных доходов будет проводиться усиленный финмониторинг:

с 1 января – это 150 тыс. грн в месяц;

с 1 июля – 100 тыс. грн в месяц.

Лимит действовал только на исходные переводы на счета других физических лиц и распространялся на все счета клиента, открытые в одном банке. В то же время ограничение не затрагивало операции по реквизитам IBAN.

В то же время параллельно с этим решением НБУ с 1 января 2025 года начал действовать меморандум банков и финкомпаний, заключенный с регулятором. Он уже не предусматривал исключений для IBAN, а лимиты на переводы введены ним бессрочно. Таким образом, с 1 апреля лимит в 150 тыс. грн никуда не денется.

Кроме того, меморандум предусматривает, что с 1 июня в Украине введут новые лимиты на переводы с карты на карту. Без официального подтверждения заработка украинцы могут перечислять до 100 тыс. грн. в месяц, что соответствует сумме четырех средних зарплат в Украине.

Для переводов, превышающих установленные лимиты, необходимо предоставить банку документы, подтверждающие легальность доходов. Это может быть:

справки ОК5 и ОК7 – это индивидуальные сведения о застрахованном лице из реестра застрахованных лиц;

налоговую декларацию;

зарплатные ведомости;

подтверждение зачислений от государственных органов;

подтвержденные доходы членов семей;

подтверждение волонтерской деятельности "или другие документы, подтверждающие законность полученных доходов".

При этом для высокорисковых клиентов предусмотрен усиленный мониторинг, а в случае подозрительных операций у банков будет право требовать дополнительные документы. Мониторинг сумм и количества операций клиентов будет производиться с помощью специальных автоматизированных систем.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время государственный Сбербанк не будет блокировать своим клиентам карточки, срок действия которых подходит к концу. Они будут действовать не менее 30 июня 2025 года.

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