Немецкий банк Sparkasse перестал зачислять на счет экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера денежные переводы от Nord Stream 2, а именно его зарплату как представителя и главы наблюдательного совета российской компании. Это произошло еще в средине 2024 года.

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Издание BILD заявило об этом 25 мая 2025-го, ссылаясь на информацию источников. Журналисты сообщили, что Шредер каждые полгода получал от Nord Stream 2 около 200 тысяч евро.

Зарплата чаще всего поступала из Люксембурга. Но уже почти год, как Sparkasse перестал принимать эти переводы и отправляет их обратно отправителю.

Представители банка объясняли политику в письме, что санкции США могут ударить по самому Sparkasse, если он продолжит зачислять деньги на его счет. Сам экс-канцлер не находится ни в одном санкционном списке, в отличие от компаний, связанных с Nord Stream 2.

В BILD обратили внимание, что за несколько недель до введения ограничений в июне 2024 года резкий критик Шредера, обер-бургомистр Ганновера Белит Онай из партии "зеленых" занял пост председателя совета директоров Sparkasse Hannover.

В 2022 году Онай хотел лишить Шредера звания почетного гражданина Ганновера – потому что тот сохранил деловые связи с Россией после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Представители Оная, а также пресс-служба Sparkasse отказались от комментариев изданию.

Как писал OBOZ.UA, ранее Герхард Шредер заявил, что его друг, кремлевский диктатор Владимир Путин совершил "роковую ошибку", начав войну против Украины. В то же время, немец выразил уверенность в том, что Российская Федерация не будет воевать с НАТО.

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