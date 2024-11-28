Некоторым украинцам раздадут более 20 тыс. грн на обучение: как получить деньги

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в Украине могут получить стипендии до 500 долларов (20 790 грн) США для обучения на краткосрочных курсах в рамках программы "Единение ради действия". Подать заявку можно до 8 декабря 2024 года, обучение продлится с 15 февраля по 31 августа 2025 года.

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Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Мероприятие проводится благодаря международной организации IREX.

Стипендии до 500 долларов США будут покрывать стоимость обучения, которая будет оплачена непосредственно учебным заведениям. Обучение призвано помочь ВПЛ получить новые знания или усовершенствовать навыки в рамках краткосрочных курсов. Приоритет предоставляется следующим отраслям:

агропромышленность и сельское хозяйство;

энергетика;

розничная торговля;

транспорт и логистика.

Заявители могут самостоятельно выбирать учебные программы, которые отвечают их профессиональным целям, но обучение должно длиться не более шести месяцев – в период с 15 февраля по 31 августа 2025 года. "Эта программа дает возможность ВПЛ стать более конкурентными на рынке труда и построить новую карьеру", - отмечают организаторы конкурса.

Для участия в конкурсе необходимо удовлетворять нескольким критериям. А именно:

быть внутренне перемещенным лицом и предоставить подтверждающие документы;

иметь полное среднее образование или более высокий уровень;

обосновать выбор курса, объяснив, как он поможет в трудоустройстве или карьерном развитии;

выбрать учебное заведение, официально зарегистрированное в Украине.

Дополнительные преимущества будут иметь заявки, включающие:

стажировку во время или после обучения;

участие в приоритетных отраслях.

Прием заявок продолжается до 8 декабря 2024 года. Для участия необходимо:

ознакомиться с условиями конкурса;

выбрать учебный курс и согласовать детали с образовательным учреждением (дата, стоимость, программа);

заполнить электронную форму заявки, добавив исчерпывающую информацию об избранном курсе и своей мотивации.

Заявки будут оцениваться по нескольким критериям : качество заполнения формы, полнота информации о курсе, обоснование профессиональных целей. Отбор будет проходить следующим образом:

все заявки оцениваются экспертной комиссией;

полуфиналистов приглашают на онлайн-собеседования;

по итогам отбора формируется список финалистов и резервный список;

результаты объявят до 15 февраля 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские семьи с детьми из малозащищенных слоев и семьи переселенцев, у которых есть люди с инвалидностью, получат единовременную финансовую помощь от государства в размере 6500 грн. Денежные средства они смогут потратить на зимние вещи для детей. Выплата новой помощи будет произведена в течение декабря 2024 года.

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