Украинцам раздадут по 6500 грн "на зиму": кто получит деньги и на что их можно потратить

Украинские семьи с детьми из малозащищенных слоев и семьи переселенцев, в которых есть люди с инвалидностью, получат единовременную финансовую помощь от государства в размере 6500 грн. Средства они смогут потратить на зимние вещи для детей.

Видео дня

Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, постановление о запуске соответствующей социальной программы "Теплая зима ребенка" было принято на заседании правительства 26 ноября. Он отметил, что деньги на реализацию программы были выделены ЮНИСЕФ.

Эти средства можно будет потратить на покупку детям теплой одежды, обуви и других вещей, которые требуются зимой. Согласно условиям программы, опубликованным на сайте Министерства социальной политики, на получение финансовой поддержки могут рассчитывать:

малообеспеченные семьи;

семьи внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), у которых есть дети или взрослые с инвалидностью I группы.

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины уточнили, что программа рассчитана на детей, которые по состоянию на 1 ноября 2024 года еще не достигли 18 лет. семьям.

Шмигаль также отметил, что в рамках программы "Зимняя поддержка" ко Дню святого Николая будет выплачена помощь детям-сиротам и детям лишенным родительской опеки, которые воспитываются в семьях опекунов или попечителей. Они единовременно получат по 1000 гривен на ребенка.

Премьер отметил, что в этот же день была принята Стратегия обеспечения права каждого ребенка на рост в семейном окружении и план мероприятий по его реализации. Программа включает в себя инклюзивное образование, качественную медицину, эффективные социальные службы и поддержку со стороны общин.

Также OBOZ.UA сообщал, что ранее в Украине заработала программа "Ребенок не один", он оказывает финансовую помощь семьям, временно принимающим детей, оставленных без родительской опеки. Размер выплат составляет 2,5 прожиточных минимума для детей соответствующего возраста и 3 5 для детей с инвалидностью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!