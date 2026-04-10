Украинцам готовят новую пенсионную систему из трех элементов: что уже известно

Украинское правительство планирует переписать архитектуру пенсионных начислений. Обновленная система будет состоять из трех основных "ингредиентов": базовой выплаты, страховой составляющей и профессиональных пенсионных схем.

Об этом, как пишет Forbes, сообщил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин. Впрочем, с выходом на пенсию всех автоматически будут зачислять в накопительную систему с уплатой взносов.

Базовая выплата по достижении определенного возраста.

Она призвана предотвратить бедность среди людей старшего возраста, которые по разным причинам получали низкую заработную плату. На сегодняшний день такие пенсии не покрывают базовых потребностей населения, поэтому новая система должна это изменить.

Страховая составляющая.

Станет более прозрачной и справедливой, а также будет зависеть от продолжительности трудовой деятельности и взносов, уплаченных в течение этого времени. Поэтому эта составляющая не будет привязана к году выхода на пенсию или заработной плате.

Трансформация специальных пенсий в профессиональные пенсионные схемы.

Все специальные пенсии, которые предусматривают ранний выход на отдых и другие условия дополнительные выплаты, отделят от общей пенсионной системы. Их прекратят финансировать из солидарной системы и будут обеспечивать именно профессиональной составляющей системы.

Улютин также выделил и другой элемент – добровольную накопительную систему с автозаписью, которая должна заменить полностью обязательную систему.

Как будет действовать обновленная пенсионная система

"Сначала всех автоматически будут зачислять в накопительную систему с уплатой взносов, но человек сможет отказаться от этой опции. В таком случае он должен четко понимать, что будет получать выплаты только из солидарной системы. Периодичность такого автоматического зачисления также будет дополнительно проработана", – пояснил министр

Кроме того, правительство планирует по примеру европейских пенсионных фондов приобщиться к инвестированию средств накопительной системы. Для этого уже ищут финансовые инструменты, которые могут надежно защитить сбережения.

