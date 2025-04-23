В Украине могут ограничить продажу и потребление энергетиков: кого будут штрафовать

В Украине могут запретить продажу энергетических напитков несовершеннолетним и потребление этих напитков. Чтобы бороться с популярностью таких продуктов среди украинской молодежи, нардепы предлагают штрафовать как их самих, так и продавцов.

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Такая норма прописана в законопроекте №13025-1, который внесли в Верховную Раду нардепки от "Слуги народа" Елена Винтоняк и Мария Мезенцева-Федоренко. Он является альтернативой для подобного законопроекта №13025.

"В последние годы в Украине и мире наблюдается увеличение объема потребления энергетических напитков, особенно подростками и лицами до 18 лет. Энергетические напитки содержат высокое содержание кофеина, высокий уровень сахара, диоксид углерода, таурин и другие стимулирующие вещества, что в свою очередь приводит к росту уровня обеспокоенности опасностью для здоровья граждан, а именно лиц в возрасте до 18 лет", – отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке.

Чтобы снизить популярность энергетических напитков в Украине, они предлагают вписать в Кодекс Украины об административных правонарушениях соответствующие наказания. А именно:

потребление энергетиков несовершеннолетними или привлечение их к таким действиям – предупреждение или штраф в размере 20-30не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (НМДГ), что по состоянию на 24 апреля эквивалентно 340-510 грн, а при повторном нарушении – 30-40 НМДГ штрафа (510-680 грн);

эти же действия, совершенные малолетними или лицами в возрасте 14-16 лет – штраф для родителей в размере 15-25 НМДГ (255-425 грн.) или 20-40 часов общественных работ, а при повторном нарушении – 25-40 НМДГ штрафа (425-680 грн.).

Авторы законопроекта стремятся таким образом уменьшить количество нарушений производства, реализации и потребления энергетиков несовершеннолетними, а также уменьшить объемы их потребления и негативного влияния на здоровье граждан. Следовательно, это должно снизить количество заболеваний, связанных с употреблением энергетических напитков, уменьшить вероятность возникновения зависимости от кофеина и других стимуляторов и способствовать формированию здоровых пищевых привычек среди несовершеннолетних..

Также OBOZ.UA сообщал, что при достижении 25 и 45 лет украинцы должны вклеивать в паспорт в форме книжечки новые фотографии, которые будут соответствовать возрасту. Эта норма обязательна, и на это отводится 1 месяц, а что будет, если вовремя не вклеить фото в паспорт старого образца или не заменить его на документ нового, читайте в материале на нашем сайте.

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