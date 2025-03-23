Украинцев штрафуют за "неправильные" паспорта: сколько приходится платить

Украинцы при достижении 25 и 45 лет должны вклеивать в паспорт в форме книжечки новые фотографии, которые будут соответствовать возрасту. Эта норма обязательна и на это отводится 1 месяц. Если же вовремя не вклеить фото в паспорт старого образца или не заменить его на документ нового, он считается недействительным – и это грозит штрафом от 17 до 51 грн.

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Сама же паспорт-книжечка бессрочна, объяснили в Госмиграционной службе. Т.е., принуждать обменивать ее на ID-карту никто не станет.

Тем не менее, если владелец документа не вклеил фото в паспорт в течение одного месяца после достижения 25 или 45 лет, паспорт-книжечка обменивается на ID-карту. При чем, в обязательном порядке.

Также ID-карта выдается во всех случаях, когда необходима замена паспорта образца 1994 года. В частности, при:

потере;

краже;

порче;

смене фамилии или других данных владельца документа.

Какой штраф за просроченный паспорт

В то же время, если вовремя не вклеить фото в паспорт старого образца или не заменить паспорт документом нового образца, он считается недействительным. А по статье 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях, пользовании недействительным паспортом влечет наказание:

на первый раз – предупреждение;

в случае повторного нарушения в течение года — штраф от 17 до 51 грн.

Украинцам посоветовали заменить водительские удостоверения

В то же время, украинцы могут обменять старое бумажное ламинированное водительское удостоверение на современное – в виде ID-карты. Сделать это можно в любом территориальном сервисном центре МВД. Стоимость услуги – 608 грн плюс банковская комиссия. Замену удостоверения рекомендуется провести также тем, чей документ:

был выдан до 2013 года;

и не отображается в электронных сервисах.

Для этого следует предварительно записаться на получение услуги через сайт Главного сервисного центра МВД или через терминал самообслуживания в сервисном центре МВД. После чего посетить любой территориальный сервисный центр МВД – независимо от места регистрации.

Какие документы нужны для обмена:

Паспорт.

С отметкой о регистрации места жительства. Либо же ID-карта и выписка о месте жительства.

Имеющееся удостоверение водителя, подлежащего обмену.

Медицинская справка.

Впрочем,отмечается, во время военного положения она не обязательна.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, просроченные водительские удостоверения в Украине можно использовать до конца войны и, соответственно, садиться с ними за руль. Однако есть важный нюанс – это правило действует только в случае, если срок действия документа истек уже после введения военного положения.

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