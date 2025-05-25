Некоторым из украинцев могут отменить выплаты по инвалидности: что нужно сделать, чтобы сохранить помощь

С 1 апреля 2025 года украинцы с инвалидностью, которые не проходили переосвидетельствование с 2022 года, обязаны пройти новое медицинское оценивание, иначе могут потерять статус инвалидности и выплаты. Обязательство касается прежде всего мужчин 25-60 лет со второй или третьей группой, а для остальных дедлайн - 1 апреля 2026 года.

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Об этом сообщает Министерство здравоохранения. С 1 апреля 2025 года в Украине стартовала новая система оценки повседневного функционирования, которая может повлиять на статус инвалидности тысяч граждан.

Ее цель - проверить актуальность установленной инвалидности и решить, нуждается ли лицо в дальнейших выплатах и поддержке. В случае, если человек не пройдет это оценивание, он рискует потерять пенсию по инвалидности.

В первую очередь - мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, которые имеют вторую или третью группу инвалидности и не прошли повторного осмотра в 2022-2024 годах. Они должны пройти оценивание до 1 ноября 2025 года, иначе могут остаться без социальных выплат. Остальные лица с инвалидностью, которые не проходили переоценку во время военного положения, должны сделать это до 1 апреля 2026 года.

Эти изменения внедряются Министерством здравоохранения Украины в рамках медико-социальной реформы, предусматривающей более справедливый подход к определению инвалидности и оказанию помощи. От повторного осмотра освобождаются:

лица, которым инвалидность установлена в 2025 году и срок пересмотра еще не наступил;

граждане с бессрочным статусом инвалидности ;

; военнослужащие и работники гражданской защиты ;

; люди, проживающие на временно оккупированных территориях или в зонах боевых действий;

или в зонах боевых действий; пациенты с тяжелыми нарушениями здоровья (например, ампутации, онкология, психические болезни).

Процесс стартует с электронного направления, которое выписывает семейный врач, терапевт или профильный специалист. Далее пациент самостоятельно выбирает медицинское учреждение из списка уполномоченных учреждений. Именно в этом заведении экспертная команда врачей оценивает повседневное функционирование пациента по новым стандартам.

Этот подход призван сделать процедуру прозрачной, цифровой и максимально объективной. Вся информация хранится в электронной системе здравоохранения. "Это не просто формальная проверка. Это анализ того, как здоровье влияет на реальную жизнь человека", – пояснили в Минздраве.

Оценка - это не только подтверждение инвалидности, но и путь к назначению новой индивидуальной программы реабилитации: медицинской, социальной или профессиональной. В то же время, игнорирование процедуры влечет за собой отмену статуса инвалидности и потерю пенсии.

Минздрав советует всем, кто не уверен, подлежит ли оценке, немедленно обратиться к своему врачу и проверить статус. Подготовка и прохождение процедуры должны быть завершены вовремя, чтобы избежать негативных последствий.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, до 27 мая 2025 года украинцы, пострадавшие от войны и находящиеся в Украине, могут подать заявку на денежную помощь от NRC (Норвежский совет по делам беженцев). Выплаты будут предоставлять наиболее уязвимым семьям, на основе индивидуальной проверки и оценки уровня потребности.

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