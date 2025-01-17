Некоторые украинцы так и не получили "тысячу Зеленского": когда выплатят деньги

Украинцы, подавшие заявку на получение 1000 гривен по программе "Зимняя е Поддержка" в течение последнего месяца, не получили денег. Выплата поступит им уже в ближайшие дни.

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Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации. Тысяча летит на ваши счета вместе с выплатами на детей. Если подавались на Зимнюю поддержку в период с 12 декабря по 14 января, получите выплаты уже скоро – в течение 2 дней", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что с начала декабря на "Зимнюю еПоддержку" подались 10 миллионов украинских граждан, а выплаты на детей оформили почти 2,5 миллиона. Причем 68% от всех заявлений поступило от женщин, а 14% – от внутренних переселенцев.

Как подать заявку на получение выплаты

через мобильное приложение Дія: это основной и удобный канал, через который подано 7,3 миллиона заявок. Денежные средства начисляются в течение 10 дней с момента подачи;

через банки-партнеры: этот канал доступен для граждан в возрасте от 65 лет или тех, кто по религиозным убеждениям не имеет индивидуального налогового номера (ИНН). В партнеры входят 8 банков, в частности SenseBank, PrivatBank, LobosBank и другие;

через "Укрпочту": в этом случае заявка не требуется – средства начисляются автоматически. Укрпочта обеспечивает выплаты для 1,9 миллионов граждан, что составляет значительную часть получателей.

Но для предотвращения нецелевого использования средств в программу интегрированы аналитические механизмы. В частности, в начале запуска обнаружили, что некоторые мобильные операторы предлагали услуги обналичивания денег. Эта лазейка была оперативно закрыта, чтобы программа отвечала своей цели – поддерживать население и стимулировать украинскую экономику.

Ранее стало известно, что на реализацию программы "Зимняя е Поддержка" правительство направило дополнительные 5 млрд грн. Деньги взяли из резервного фонда госбюджета.

Как уже сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проанализировать некоторые аспекты программы "Зимняя поддержка". Так глава государства отреагировал на петицию, собравшую 25 тысяч подписей менее чем за месяц. Автор документа назвал программу неуместной и попросил направить выделенные средства адресно.

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