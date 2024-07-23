Некоторые пенсионеры могут рассчитывать на 1000 грн доплаты к пенсии: как получить

Пенсионеры в возрасте от 80 лет, нуждающиеся в постороннем уходе, могут получить доплату к пенсии в размере 944 гривны, что составляет 40% от прожиточного минимума. Для оформления доплаты необходимо получить заключение врачебно-консультативной комиссии и обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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OBOZ.UA разобрался, кто из пенсионеров имеет право на доплату и как ее получить. Согласно Закону Украины №646-IX от 02.06.2020 года, на доплату к пенсии имеют право пенсионеры от 80 лет.

Эта доплата предусмотрена для тех, кто получает пенсию по возрасту, проживает один и нуждается в постороннем уходе за состоянием здоровья. Такие условия установлены для того, чтобы поддержать наиболее уязвимые категории населения, нуждающиеся в дополнительной помощи.

Размер доплаты составляет 40% от прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность. По состоянию на 2024 год прожиточный минимум для этой категории составляет 2361 гривну, поэтому ежемесячная доплата к пенсии составляет 944 гривны.

Это существенная поддержка для пожилых людей, которые имеют ограниченные возможности для самостоятельного обеспечения. Для того чтобы получить доплату к пенсии, необходимо пройти несколько этапов:

получить заключение врачебно-консультативной комиссии (ЛКК): этот вывод подтверждает необходимость постороннего ухода;

этот вывод подтверждает необходимость постороннего ухода; подготовить документы: вам понадобятся заключение ЛКК, паспорт и идентификационный код;

вам понадобятся заключение ЛКК, паспорт и идентификационный код; обратиться в сервисный центр ПФУ: необходимо подать заявление на оформление доплат вместе с необходимыми документами.

Кроме доплат для пенсионеров от 80 лет, законодательство предусматривает и другие виды надбавок. К примеру, пенсионеры, которые содержат детей до 18 лет, также могут рассчитывать на повышение пенсий. Это предусмотрено Законами Украины "О пенсионном обеспечении" и "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", а также постановлением Кабинета Министров Украины от 16 июля 2008 г. № 654 "О повышении уровня пенсионного обеспечения граждан".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, пенсионные выплаты могут быть прекращены, если пенсионер не уведомляет Пенсионный фонд Украины (ПФУ) об изменениях в личных данных, таких как выезд за границу, изменение документов или трудоустройство. Несоблюдение этих правил может привести к остановке выплаты пенсии или требованию возврата переплаченных сумм.

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