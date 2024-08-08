Украинские пенсионеры могут получить прибавку к пенсии: сколько и кто именно

В Украине пенсионеры от 65 лет с достаточным страховым стажем должны получать пенсию не менее 40% от минимальной зарплаты, а при достижении 70 лет и старше – дополнительные ежемесячные доплаты от 300 до 570 гривен в зависимости от возраста. Выплаты назначаются автоматически, отдельно обращаться за их получением не требуется.

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OBOZ.UA разобрался, на какие суммы могут рассчитывать пенсионеры. Граждане Украины, достигшие 65-летнего возраста и имеющие достаточный страховой стаж, должны получать пенсию не менее 40% от минимальной заработной платы.

На данный момент минимальная заработная плата составляет 8 000 гривен, поэтому минимальная пенсия для таких лиц должна быть не менее 3 200 гривен. Однако фактически размер минимальной пенсии составляет 3 370 гривен. Если пенсия 65-летнего гражданина меньше установленных 40% минимальной заработной платы, ему автоматически назначается доплата.

Доплаты к пенсии по возрасту

В Украине существуют дополнительные доплаты для пенсионеров, достигших определенного возраста. Размер доплат зависит от возрастной категории:

лица от 70 до 74 лет получают дополнительно 300 гривен;

получают дополнительно 300 гривен; лица от 75 до 79 лет получают дополнительно 456 гривен;

получают дополнительно 456 гривен; пенсионеры от 80 лет получают дополнительно 570 гривен.

Другие виды доплат

Несмотря на войну, украинцы продолжают получать надбавки и доплаты к основному размеру пенсии по разным категориям:

Прибавка за детей :

Неработающие пенсионеры, на содержание которых есть дети до 18 лет, получают по 150 гривен на каждого ребенка до пенсий по возрасту, инвалидности и за выслугу лет. Для этого необходимо подать заявление в отделение Пенсионного фонда Украины вместе с документами, удостоверяющими личность, родственные отношения и возраст иждивенца. Если пенсионер трудоустроится или начнет предпринимательскую деятельность, выплата этой прибавки прекращается.

Прибавка на нетрудоспособных членов семьи:

Для военных пенсионеров размер надбавки составляет 50% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В 2023 году это 1046,50 гривен на одного нетрудоспособного члена семьи. Надбавка начисляется только тем, кто не получает других пенсионных выплат или государственной помощи. Оформление и прекращение выплаты аналогичны гражданским пенсионерам.

Доплата за дополнительный трудовой стаж:

Пенсионеры со стажем сверх нормы получают дополнительные выплаты. Сумма доплаты составляет 1% за каждый полный год трудового стажа сверх нормы. Доплата исчисляется от прожиточного минимума, который в 2023 году составляет 2093 грн. 1% от прожиточного минимума составляет 20 гривен 93 копейки.

Прибавка по уходу:

Надбавка назначается лицам с инвалидностью I группы, одиноким лицам с инвалидностью II и III групп, нуждающимся в постоянном уходе, и одиноким пенсионерам. Назначение надбавки требует подачи заявления и соответствующих медицинских справок. В заявлении следует отметить, что у претендента нет трудоспособных родственников, которые должны его содержать. Размер выплаты составляет 50 гривен в месяц и не менялся уже много лет.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, оформить пенсию в Украине можно через вебпортал Пенсионного фонда (ПФУ) с помощью приложения Действие и Действие. Подписи, позволяющей сэкономить время и избежать посещения сервисного центра. Для этого необходимо подготовить скан-копию документов, авторизироваться на портале и заполнить электронное заявление.

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