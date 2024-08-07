Как украинцам оформить пенсию по новым правилам: Минсоцполитики поделилось инструкцией

Оформить пенсию в Украине можно через веб-портал Пенсионного фонда (ПФУ) с помощью приложения Дія и Дія.Підпис, позволяющего сэкономить время и избежать посещения сервисного центра. Для этого необходимо подготовить скан-копию документов, авторизироваться на портале и заполнить электронное заявление.

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Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины. "Цифровизация социальных услуг сегодня дает будущим пенсионерам возможность подавать заявления на получение пенсии через веб-портал Пенсионного фонда Украины, не выходя из дома ", – говорится в сообщении.

Раньше для входа в личный кабинет на веб-портале ПФУ нужна была квалифицированная электронная подпись (КЭП), но теперь вход можно осуществлять также с помощью Дія.Підпис. Это упрощает процесс для многих пользователей, поскольку приложение является удобным и распространенным среди украинцев.

Для оформления пенсии онлайн нужно иметь смартфон с установленным приложением Дія и активировать Дія.Підпис. Перед началом процесса следует подготовить все необходимые документы, отсканировав их:

скан-копии делаются из оригиналов документов;

делаются из оригиналов документов; документы должны быть цветными, четкими и читабельными;

хранить сканы следует в форматах JPG или PDF;

размер каждого файла не должен превышать 1 мегабайт;

названия скан-копий должны соответствовать виду просканированного документа.

Как оформить электронное заявление на пенсию

Вход на веб-портал ПФУ:

следует зайти в личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

Авторизация через Дію.

в правом верхнем углу нажать кнопку "Вход", выбрать опцию "Войти в систему" через Дія.Підпис;

в новом окне нажать кнопку "Получить код входа";

нужно просканировать появляющийся на экране QR-код с помощью опции сканирования QR-кода в приложении.

Для активизации Дія.Підпис требуется:

в приложении на смартфоне навести считыватель QR-кода на квадрат с QR-кодом;

нажать кнопку "Подтвердить";

активировать Дія.Підпис, переместив кнопку активации в крайнее правое положение;

подтвердить свое лицо через проверку по фото, руководствуясь подсказками телефона, и нажать "Далее";

ввести на телефоне пятизначный код для наложения Дія.Підпис

Заполнение заявления на пенсию:

на компьютере в личном кабинете на веб-портале ПФУ в разделе "О пенсионном обеспечении" нужно выбрать вкладку "Заявление на назначение пенсии";

после этого выбрать вид пенсии, например, "Пенсия за выслугу лет";

ответить на вопросы в анкете-опросе для "заполнения атрибутов обращения" и нажать кнопку "Продолжить";

добавить скан-копии необходимых документов (через кнопку "Добавить файл") и нажать кнопку "Сформировать заявление".

Подписание и отправка заявления:

завершить все операции и подписать заявление с помощью Дії;

отправить заявление в Пенсионный фонд Украины, нажав кнопку "Подписать и отправить в ПФУ";

Отслеживание статуса заявления:

по результатам обработки заявления можно следить в разделе "Мои обращения" на веб-портале ПФУ.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине пенсию свыше 10 тыс. грн получают всего 12,5% пенсионеров (1,28 млн человек). Чтобы получать пенсию в 20 тыс. грн со стажем 35 лет, размер зарплаты должен быть в 4,2 раза выше средней. На сегодня это около 65 тыс. грн.

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