Не выплатили 12 тыс. при увольнении: как украинец отсудил у работодателя более 137 тыс. грн

В Украине работодатели обязаны полностью рассчитаться с работником в день увольнения, а за задержку выплат могут быть вынуждены компенсировать средний заработок за весь период просрочки. В частности, в Хмельницком мужчина, которому после увольнения не выплатили 12 тысяч гривен зарплаты, через суд добился взыскания более 137 тысяч гривен компенсации за многолетнюю задержку расчета.

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Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкого городского районного суда. Как установил суд, мужчина работал мастером производственного участка. После увольнения в 2014 году работодатель не произвел с ним полный расчет и не выплатил заработную плату за период с 15 августа 2013 года по 2 июня 2014 года.

Общая сумма невыплаченных средств составила 12 тысяч гривен. Работник обратился в суд, который еще ранее признал требования обоснованными и постановил взыскать с предприятия как сам долг по зарплате, так и средний заработок за время задержки расчета при увольнении. Однако даже после вступления решения в законную силу работодатель его не выполнил.

Из-за неисполнения судебного решения мужчина был вынужден повторно обращаться в суд. В предыдущие годы судами уже были вынесены решения о взыскании среднего заработка за новые периоды просрочки. В частности, работодателя обязывали выплатить более 72 тысяч гривен компенсации, а также еще почти 62 тысячи гривен и более 46 тысяч гривен за последующие периоды задержки.

Поскольку задолженность так и не была погашена, истец подал новый иск. На этот раз он просил взыскать средний заработок за период с 27 апреля 2021 года по 20 мая 2026 года, который не охватывался предыдущими судебными решениями.

В ходе рассмотрения дела суд отметил, что ответственность работодателя за несвоевременный расчет с работником после увольнения предусмотрена статьями 116 и 117 Кодекса законов о труде Украины. Закон обязывает работодателя произвести полный расчет в день увольнения.

Если это не сделано по вине работодателя, работник имеет право требовать выплату среднего заработка за весь период задержки до момента фактического расчета. В данном деле истец представил собственный расчет причитающейся компенсации. В то же время ответчик не представил никаких доказательств, которые бы опровергали приведенные цифры или подтверждали отсутствие задолженности.

Именно поэтому суд взял расчет работника за основу. По результатам рассмотрения дела Хмельницкий городской районный суд постановил взыскать с работодателя:

137 078,16 гривен среднего заработка за время задержки расчета при увольнении;

5 000 гривен расходов на юридическую помощь;

1 096,63 гривны судебного сбора.

В то же время решение еще не является окончательным, ведь стороны имеют право обжаловать его в апелляционном порядке.

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