НБУ обновил правила пополнения счетов наличкой через терминалы: появились исключения

В Украине снова обновили требования к платежам наличными через терминалы самообслуживания (ПТКС). В частности, украинцам разрешили не проходить идентификацию при пополнении счета мобильного телефона менее чем на 200 грн.

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Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ). Регулятор сообщает, что дополнил список исключений из правил, которые были введены с 1 августа и запретили "анонимное" внесение налички через терминалы. Теперь идентификация не обязательна, если:

совершается оплата услуг мобильной связи на сумму, не превышающую 200 грн (в течение одного месяца за один номер мобильного телефона) в одном терминале;

(в течение одного месяца за один номер мобильного телефона) в одном терминале; наличные через терминал вносятся для пополнения мобильного счета, к которому привязана платежная карта, при условии одновременного соблюдения нескольких условий: считывания карты терминалом и введения ПИН-кода или подтверждения операции банком-эмитентом карты.

Кроме того, НБУ уточнил требования к использованию одноразового пароля при внесении наличных через терминал. В частности, поставщики платежных услуг теперь обязаны принимать меры по предотвращению получения другим лицом одноразового пароля, используемого для подтверждения операции.

"Такие изменения рассчитаны на усиление контроля соблюдения требований законодательства прежде всего поставщиками платежных услуг (а не их клиентами). Они направлены на повышение прозрачности сделок на платежном рынке и минимизацию возможностей их использования в противоправных целях", – объяснили в НБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, В Украине с 1 августа вступили в силу новые правила Национального банка. Анонимных пополнений банковских карт больше не будет. Теперь клиента, который пополняет счет, должны идентифицировать. А в квитанции должен быть указан номер его телефона.

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