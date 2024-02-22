НБУ изменит правила для всех украинцев: какие данные будут передавать банки

Национальный банк Украины разработал изменения к Правилам хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны. Сейчас они проходят процедуру общественных слушаний (т.е. принимают замечания и предложения и рассматривают их). Новые правила увеличивают список информации, которую банки должны предоставлять по запросу госорганов.

Об этом идет речь в материале НБУ. Изменения связаны с необходимостью приведения Правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны в соответствие со статьями 62, 622 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" и усовершенствовании порядка раскрытия информации, составляющей банковскую тайну, Национальному банку Украины.

Сейчас по запросу госорганов банки должны предоставить информацию и об открытии счетов, и об остатке средств на них. В новых правилах предлагают добавить в список информацию об уникальных идентификаторов и/или номерах эмиссионных платежных инструментов; информацию об уникальных идентификаторов и/или номерах эмиссионных платежных инструментов контрагента, едином идентификаторе Национального банка Украины (далее - код ID НБУ) предоставлятеля платежных услуг контрагента; наименование поставщика платежных услуг контрагента.

Кроме того, предлагают:

уточнить вид информации, составляющую банковскую тайну и которую имеет право предоставлять Национальный банк Украины Фонд гарантирования вкладов физических лиц;

уточнить виды проверок, осуществляемых Национальным банком Украины, во время проведения которых банки обязаны предоставлять документы и их копии, содержащие информацию, составляющую банковскую тайну.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время НБУ не будет возвращать фиксированный курс доллара. Там отмечают, что от этой практики отошли сознательно, а все колебания – как в сторону удорожания, так и удешевления – являются нормальным явлением при режиме гибкости.

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