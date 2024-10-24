Украинцы могут продать Нацбанку монеты за 114,5 тыс. гривен: что именно ищут

Украинцы смогут продать или сдать поврежденные инвестиционные монеты не только в Киеве. Национальный банк Украины (НБУ) расширил сеть, где это можно будет сделать, еще на четыре крупных города – Львов, Одессу, Харьков и Днепр.

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Об этом сообщили в пресс-службе НБУ. В финрегуляторе напомнили, что у НБУ можно приобрести или продать инвестиционные монеты, а также принимают поврежденные экземпляры для оценки.

В настоящее время такие услуги предоставляются только в одной кассе, расположенной в Киеве по адресу Контрактовая площадь, 2а. Услуги по инвестиционным монетам осуществляются с 1 октября.

Но с 1 ноября с инвестиционными монетами начнут работать и кассы НБУ в регионах – их начнут покупать у населения и принимать поврежденные для оценки. Такие услуги будут предоставляться еще в четырех областных центрах:

во Львове (ул. Коперника, 4);

в Одессе (ул. Ришельевская, 8);

в Харькове (пл. Театральная, 1);

в Днепре (ул. Воскресенская, 13).

Во время объявления воздушной тревоги кассы НБУ не работают – в настоящее время посетителям предложат покинуть помещение банка и направляться в ближайшее укрытие. В остальные чаты кассы будут работать по единому расписанию:

понедельник-четверг: с 09.30 до 17.00;

пятница и каждый последний рабочий день: с 09.30 до 15.45;

суббота-воскресенье: нерабочие дни.

Самая дорогая – золотая монета Архистратига Михаила номиналом 20 гривен, отчеканенная в 2011 году. За нее НБУ предлагает более 114,5 тыс. гривен. За остальные – от 1,4 тыс. до 61,8 тыс.

Какие инвестиционные монеты существуют

Инвестиционные монеты изготавливаются из золота или серебра 999,9 пробы, имеют разные изображения, габариты, размер и соответственно стоимость. В настоящее время существуют следующие инвестиционные монеты:

Архистратиг Михаил 5 гривен образца 2020 года

Номинал – 5 гривен.

Металл – золото.

Масса драгоценного металла в чистоте – 7,78 г

Диаметр – 20,0 мм.

Толщина монеты с оптом – 1,6 мм.

30 лет независимости Украины 1 гривна образца 2021 года

Номинал – 1 гривна.

Металл – серебро.

Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г.

Диаметр – 38,6 мм.

Толщина монеты с оптом – 3 мм.

Архистратиг Михаил 2 гривны образца 2020 года

Номинал – 2 гривны.

Металл – золото.

Масса драгоценного металла в чистоте – 3,11 г.

Диаметр – 16,0 мм.

Толщина монеты с оптом – 1,1 мм.

Архистратиг Михаил 1 гривна образца 2020 года

Номинал – 1 гривна.

Металл – серебро.

Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г.

Диаметр – 38,6 мм.

Толщина монеты с оптом – 3,0 мм.

Архистратиг Михаил 10 гривен образца 2011 года

Номинал – 10 гривен.

Металл – золото.

Масса драгметалла в чистоте – 15,55 г.

Диаметр – 25,0 мм.

Толщина монеты с оптом – 2,0 мм.

Архистратиг Михаил 5 гривен образца 2011 года

Номинал – 5 гривен.

Металл – золото.

Масса драгметалла в чистоте – 7,78 г.

Диаметр – 20,0 мм.

Толщина монеты с оптом – 1,6 мм.

Архистратиг Михаил 2 гривны образца 2011 года

Номинал – 2 гривны.

Металл – золото.

Масса драгоценного металла в чистоте – 3,11 г.

Диаметр – 16,0 мм.

Толщина монеты с оптом – 1,1 мм.

Архистратиг Михаил 1 гривна образца 2011 года

Номинал – 1 гривна.

Металл – серебро.

Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г.

Диаметр – 38,6 мм.

Толщина монеты с оптом – 3,0 мм.

Архистратиг Михаил 20 гривен образца 2011 года

Номинал – 20 гривен.

Металл – золото.

Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г.

Диаметр – 32,0 мм.

Толщина монеты с оптом – 2,4 мм.

Также OBOZ.UA сообщал, что с 1 ноября НБУ приступит к замене банкнот номиналом 50 и 200 грн старого образца (2003-2007 годов). При этом украинцы могут без ограничений продолжать рассчитываться банкнотами старого образца, поскольку те будут оставаться действительными платежными средствами.

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