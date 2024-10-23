Нацбанк через неделю начнет замену двух популярных купюр гривни: что нужно знать украинцам

В Украине с 1 ноября НБУ приступит к замене банкнот номиналом 50 и 200 грн старого образца (2003-2007 годов). При этом украинцы могут без ограничений продолжать рассчитываться банкнотами старого образца, поскольку те будут оставаться действительными платежными средствами.

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Как говорится в разъяснении НБУ, Национальный банк совместно с банками будет постепенно изымать из наличного обращения Украины указанные банкноты, в частности: банки не будут выдавать из касс такие банкноты по всем видам наличных операций; Национальный банк прекратит выдавать эти банкноты банкам, инкассаторским компаниям и компаниям обработка наличных денег.

Попадая в банки, банкноты номиналами 50 и 200 гривен старого образца не будут больше возвращаться в обращение, а будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их перечисления и утилизации. В то же время, замена банкнот номиналами 50 и 200 гривен старого образца на современные, с усиленной системой защиты, не повлияет на наличные расчеты граждан, им не нужно принимать дополнительные меры для обмена.

"Национальный банк с целью повышения качества наличных денег в обращении комплексно работает над оптимизацией наличного обращения и последовательно заменяет все банкноты предыдущих лет на более современные и защищенные. Так, замена банкнот номиналами 50 и 200 гривен старого образца завершит этот процесс. Как следствие, банкнот -Монетный ряд гривны будет содержать только денежные знаки современного поколения.

Как ранее писал OBOZ.UA, Национальный банк отказался сообщить, при каких условиях отменит или продлит свой запрет на проведение украинцами p2p-переводов на сумму свыше 150 тыс. грн в месяц, которая вступила в силу с 1 октября 2024 года сроком на полгода – до 31 март 2025 года.

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