Нашли работу всего 1%: "турбопрограмма" по трудоустройству украинцев в Германии провалилась

Официально помощь от правительства в этой стране получают 720 тыс. граждан Украины, из которых около 500 тыс. являются трудоспособными, но не работающими. Найти работу им не помогла и федеральная "турбопрограмма" по трудоустройству – вакансии после интеграционных курсов получает меньше половины беженцев, а находит работу каждый сотый из них.

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Об этом, как пишет Bild, сообщили в Федеральном контрольно-ревизионном управлении Германии (BRH). Журналисты отмечают, что в ФРГ продолжает увеличиваться число украинских получателей пособий – если в ноябре 2022 года им платили 445 млн евро, то теперь эта сумма выросла до 539 млн евро.

В BRH утверждают, что это может говорить о провале "турбопрограммы" по трудоустройству, инициированной министром труда и социальных вопросов. Это объясняют такими причинами:

Длительное время ожидания интеграционных курсов . Украинцам часто приходится ждать по несколько месяцев, пока до них дойдет очередь для поступления на интеграционные курсы.

. Украинцам часто приходится ждать по несколько месяцев, пока до них дойдет очередь для поступления на интеграционные курсы. Отказ от интеграционных курсов . Большое количество беженцев бросают интеграционные курсы, ссылаясь на проблемы со здоровьем, но не всегда подтверждая это медицинскими справками.

. Большое количество беженцев бросают интеграционные курсы, ссылаясь на проблемы со здоровьем, но не всегда подтверждая это медицинскими справками. Недостаточная плотность контактов. Поддержание контактов между центром занятости и безработными происходит каждые шесть недель, а после интеграционных курсов – в среднем раз шесть месяцев.

Даже прохождение интеграционных курсов не гарантирует трудоустройство: в прошлом году предложения от центров занятости получили только 20% окончивших занятия, но никто из них работу так и не получил. В 2024 году количество предложений выросло до 40%, но трудоустроились менее 1% соискателей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что по состоянию на июль 2024 года 266 тыс. украинских беженцев нашли работу в Германии, но только 213 тыс. из них имеют стабильную занятость с социальными отчислениями. Хотя это значительный прогресс, многие украинцы остаются на неполной занятости или низкооплачиваемых позициях.

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