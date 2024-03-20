Нарушителям грозят штрафы: украинцам объяснили, как перерегистрировать автомобиль после установки ГБО

Собственники автомобилей, которые хотят экономить на топливе с помощью ГБО (газобаллонного оборудования), обязательно должны перерегистрировать авто в территориальном сервисном центре Министерства внутренних дел (МВД). Сделать это можно в течение 10 дней после установки ГБО, причем даже не привозя автомобиль с собой. Если нарушить требование, придется заплатить штраф, а при повтором нарушении можно потерять право на управление автомобилем.

Об этом говорится в разъяснении Главного сервисного центра МВД. Для регистрации ГБО администратору сервисного центра необходимо предъявить такие документы:

украинский паспорт;

идентификационный номер;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

акт приемки-передачи автомобиля;

свидетельство о согласовании конструкций

сертификат соответствия или акт технической экспертизы;

приказ руководителя предприятия о назначении ответственного лица (только для юридических лиц).

Акт приемки-передачи автомобиля выдают взять на предприятии, которое устанавливало ГБО. Свидетельство о согласовании конструкций также выдает компания, которая занималась установкой оборудования.

После перерегистрации владельцу автомобиля выдают новое свидетельство о регистрации. В него вносится запись об установке газобаллонного оборудования.

За нарушение при оформлении ГБО и его эксплуатации предусмотрен штраф в размере 340 гривен. При повторном таком правонарушении в течение года водителя могут лишить водительского удостоверения сроком от 3 до 6 месяцев. Также возникает риск административного ареста на 5-10 суток. Также возникают сложности со снятием авто с учета и выездом из страны.

Газ или бензин: что выгоднее

По данным "Все АЗС", по состоянию на 20 марта апреля в Киевской области 1 литр бензина А-95 стоит в среднем 54,22 грн. А 1 литр автогаза – 27,72 грн. Если считать, что при расходе 10 л бензина на 100 км расход газа для того же авто составляет около 12 л:

поездка на бензине обойдется в 542,2 грн;

на газе – в 332,64 грн, т.е. более чем в полтора раза дешевле.

Впрочем, при переводе автомобиля на газ стоит помнить, что сама газовая установка тоже стоит денег (от 14 тыс. грн и больше, в зависимости от типа двигателя). В общей сложности это может обойтись в грн. В целом, по подсчетам автосервисов, газовая установка на авто окупается в Украине приблизительно за полтора года, однако только при условии частой и активной езды.

Как сообщал OBOZ.UA, при этом автогаз в будущем тоже может подорожать. Дело в том, что еще с конца 2023 года в Украине разрабатывают решение о повышении акциза на сжиженный газ для заправки автомобилей сразу втрое.

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