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Нардепы массово нарушают ПДД, некоторые насобирали уже десятки штрафов: OBOZ.UA нашел имена "шумахеров" и их машины

Роман Костюченко
Личные финансы
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Нардепы массово нарушают ПДД

В Верховной Раде и правительстве уже несколько месяцев бурно обсуждают ужесточение ПДД – ведь отсутствие эффективного контроля и невысокие штрафы не останавливают некоторых автолюбителей от создания аварийных ситуаций на дороге. И среди таких водителей – немало нардепов.

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Так, сразу 155 парламентариев имеют долги по штрафам за нарушение ПДД. И самих этих нарушений накопилось немало – ряд депутатов создавали опасность на дорогах более 10 раз, наотрез отказываясь при этом платить штрафы.

OBOZ.UA проанализировал Единый реестр должников и нашел в нем имена нардепов, которые больше всех не любят ездить по правилам. А также выяснил, на каких машинах они сейчас передвигаются (спойлер: на дорогих).

Какие нардепы – ярые нарушители ПДД

Нардепом-рекордсменом по нарушениям правил дорожного движения стал избранник от "Европейской солидарности" Михаил Бондарь. Он "насобирал" сразу 397 таких штрафов. Впрочем, объяснение этому имеется.

Нардеп Михаил Бондарь является рекордсменом по нарушениям правил дорожного движения

Как рассказал сам Бондарь OBOZ.UA, с начала полномасштабной войны он обеспечивает автомобилями бойцов на фронте. И все эти авто – а их, по словам народного избранника, уже сотни – имели временную регистрацию на самого Бондаря.

Нарушения же ПДД, как утверждает нардеп, совершали уже военные, которые получали эти авто. Но, поскольку официальным владельцем машин был Бондарь, штрафы выписывали ему.

Скажем, в материалах Шевченковского райсуда Киева по делу № 761/804/24 от 2024 года отмечается: водитель авто Volkswagen Transporter, записанного на благотворительную организацию "Благотворительный фонд Михаила Бондаря "Боремся, побеждаем", превысил скорость на 33 км/ч, что привело к наложению штрафа в 340 грн.

Тем не менее, говорится в материалах суда, в исковом заявлении было указано, что это авто "было передано представителю 65-й бригады". В связи с чем, уверялось, Бондарь ПДД не нарушал, а потому просил отменить ему штраф.

Впрочем, суд делать этого не стал. Поскольку, отмечается в решении, "утверждение истца о незаконности и необоснованности постановления о привлечении к административной ответственности не нашло своего подтверждения в ходе рассмотрения дела".

Впрочем, платить штрафы без принуждения Бондарь, похоже, не намерен. Поскольку, пожаловался он, из-за них исполнительная служба блокировала как его личные счета, так и счета его благотворительного фонда.

Кстати, по подсчетам OBOZ.UA, на момент создания этого материала "активными" у Бондаря были 103 штрафа из 397. Так что, похоже, нардеп действительно не спешит их платить.

В то же время у самого парламентария, по его же декларации, авто пока нет – даже арендованных. Поэтому, имея кучу штрафов за нарушение ПДД, на работу он, судя по всему, ездит на такси. Или на автобусе – потому что от метро далеко идти.

Второй в списке – "слуга народа" Игорь Негулевский. Он получил 24 штрафа. Которые, впрочем, уже считаются завершенными.

Негулевский получил 24 штрафа за нарушение ПДД

Стоит отметить, что статус завершенного не определен законодательством: как рассказали аналитики YouControl, этот термин используют исключительно по инициативе разработчиков реестра автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП). Соответственно, этот статус не всегда означает фактическое завершение дела – в данном случае уплату штрафа.

Ездит же нардеп, по его декларации, на BMW М760LI 2017 г.в. Купил он ее в 2020 году за 1,4 млн грн.

Александр Сухов (группа "Доверие") имеет 18 завершенных постановлений о нарушении ПДД. Например, в 2023 году в судебном порядке он пытался отменить штраф в 340 грн за превышение скорости более чем на 20 км/ч. По материалам дела № 460/7418/23:

  • Правонарушение было совершено на авто Toyota Camry.
  • При этом, отмечается, истец "в подтверждение того, что он, управляя транспортным средством, двигался без превышения установленного ограничения скорости движения в населенном пункте, не предоставил суду никаких доказательств".
  • В то же время фотоснимком и видеозаписью прибора TruCam "зафиксировано превышение скорости". А курсор прибора был "наведен именно на транспортное средство, которым управлял истец".
  • Как следствие, в отмене штрафа было отказано.

Кстати, в последней декларации Сухов задекларировал Toyota Camry 2023 г.в. за 1,6 млн грн. Однако принадлежит она не ему, а никак не отраженной Светлане Суховой. Сам же нардеп, отмечается, ездит на этом авто на условиях безвозмездного пользования.

Нардеп Сухов 18 раз нарушал ПДД

А вот в декларации за 2023 год у Сухова указана другая Toyota Camry – уже 2020 г.в., за 1,1 млн грн. На которой он, вероятно, и "притопил" на дороге, за что и получил штраф.

Сейчас же в автопарк нардепа входит еще 2 авто. В частности:

  • Hyundai Elantra 2021 г.в. за 820 тыс. грн, которая также принадлежит Светлане Суховой, а сам нардеп бесплатно катается на этом авто.
  • BMW X3 2022 г.в. за 2,17 млн грн. Эта машина принадлежит Марии Муляр, с которой Сухов связан как с лицом, с которым совместно проживает.

Александр Фельдман из "Батькивщины" также имеет 18 завершенных постановлений о нарушении ПДД. Ездит же он, по декларации, на Land Rover Range Rover Autobiography 2018 г.в. Но принадлежит это авто не ему, а компании "СВ Транс Инвест".

На каком авто ездит нардеп от "Батькивщины" Фельдман

По данным YouControl, эта фирма из Волынской области, среди прочего занимается предоставлением транспорта в аренду. И именно на таком основании Фельдман пользуется авто.

Кстати, если арендовать Land Rover Range Rover Autobiography в Киеве, это обойдется примерно в 14 тыс. долларов в месяц (из расчета 450 долларов за период от 26 дней без залога).

Жена Фельдмана ездит на TOYOTA RAV4 2020 г.в. за 730 тыс. грн.

Замыкает топ-5 нардепов-нарушителей ПДД бывший спортсмен, а сейчас избранник от "Слуги народа" Василий Вирастюк. У него 13 завершенных нарушений.

У Василия Вирастюка 13 нарушений ПДД

По декларации, нардеп имеет целый автопарк из 5 авто. Среди которых выделяются:

  • Chevrolet Caprice 1992 г.в. за 250 тыс. грн, на котором он ездит с 2019 года.
  • Hyundai Tucson 2017 г.в. за 870 тыс. грн, на котором с 2017 года ездит его жена.
  • AUDI A8 2017 г.в. за 959 тыс. грн, на котором ездит сам Вирастюк с 2022 года.

Кроме этих нардепов, еще у четверых зафиксировано более 10 нарушений ПДД (все завершены). Так:

  • Артем Дмитрук (сбежал из Украины) – 12.
  • Роман Костенко ("Голос") – 11.
  • Богдан Лукашук ("Батькивщина") – 11.
  • Владимир Тимофийчук ("Слуга народа") – 11.

Нарушений может быть еще больше

В то же время отметим: в реестр должников попадают только те штрафы, которые не были уплачены вовремя. Если же кто-то из парламентариев имел десятки штрафов, которые он заплатил в срок, в реестре Минюста его ФИО не появится. Соответственно, реальное количество нарушений ПДД, совершенных нардепами, может быть еще больше.

И это в очередной раз бросает тень на законодателей. Ведь хотя, с одной стороны, эти нарушения не являются значительными, совершение их теми, кто устанавливает правила жизни в стране, создает серьезные основания для сомнений в их добропорядочности и способности эффективно выполнять свои обязанности. Что подрывает доверие общества к институтам и угрожает стабильности государства.

Подробнее о том, кто из нардепов больше всех задолжал за коммунальные услуги, читайте в следующих публикациях OBOZ.UA.