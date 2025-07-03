Нардепы массово нарушают ПДД, некоторые насобирали уже десятки штрафов: OBOZ.UA нашел имена "шумахеров" и их машины

В Верховной Раде и правительстве уже несколько месяцев бурно обсуждают ужесточение ПДД – ведь отсутствие эффективного контроля и невысокие штрафы не останавливают некоторых автолюбителей от создания аварийных ситуаций на дороге. И среди таких водителей – немало нардепов.

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Так, сразу 155 парламентариев имеют долги по штрафам за нарушение ПДД. И самих этих нарушений накопилось немало – ряд депутатов создавали опасность на дорогах более 10 раз, наотрез отказываясь при этом платить штрафы.

OBOZ.UA проанализировал Единый реестр должников и нашел в нем имена нардепов, которые больше всех не любят ездить по правилам. А также выяснил, на каких машинах они сейчас передвигаются (спойлер: на дорогих).

Какие нардепы – ярые нарушители ПДД

Нардепом-рекордсменом по нарушениям правил дорожного движения стал избранник от "Европейской солидарности" Михаил Бондарь. Он "насобирал" сразу 397 таких штрафов. Впрочем, объяснение этому имеется.

Как рассказал сам Бондарь OBOZ.UA, с начала полномасштабной войны он обеспечивает автомобилями бойцов на фронте. И все эти авто – а их, по словам народного избранника, уже сотни – имели временную регистрацию на самого Бондаря.

Нарушения же ПДД, как утверждает нардеп, совершали уже военные, которые получали эти авто. Но, поскольку официальным владельцем машин был Бондарь, штрафы выписывали ему.

Скажем, в материалах Шевченковского райсуда Киева по делу № 761/804/24 от 2024 года отмечается: водитель авто Volkswagen Transporter, записанного на благотворительную организацию "Благотворительный фонд Михаила Бондаря "Боремся, побеждаем", превысил скорость на 33 км/ч, что привело к наложению штрафа в 340 грн.

Тем не менее, говорится в материалах суда, в исковом заявлении было указано, что это авто "было передано представителю 65-й бригады". В связи с чем, уверялось, Бондарь ПДД не нарушал, а потому просил отменить ему штраф.

Впрочем, суд делать этого не стал. Поскольку, отмечается в решении, "утверждение истца о незаконности и необоснованности постановления о привлечении к административной ответственности не нашло своего подтверждения в ходе рассмотрения дела".

Впрочем, платить штрафы без принуждения Бондарь, похоже, не намерен. Поскольку, пожаловался он, из-за них исполнительная служба блокировала как его личные счета, так и счета его благотворительного фонда.

Кстати, по подсчетам OBOZ.UA, на момент создания этого материала "активными" у Бондаря были 103 штрафа из 397. Так что, похоже, нардеп действительно не спешит их платить.

В то же время у самого парламентария, по его же декларации, авто пока нет – даже арендованных. Поэтому, имея кучу штрафов за нарушение ПДД, на работу он, судя по всему, ездит на такси. Или на автобусе – потому что от метро далеко идти.

Второй в списке – "слуга народа" Игорь Негулевский. Он получил 24 штрафа. Которые, впрочем, уже считаются завершенными.

Стоит отметить, что статус завершенного не определен законодательством: как рассказали аналитики YouControl, этот термин используют исключительно по инициативе разработчиков реестра автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП). Соответственно, этот статус не всегда означает фактическое завершение дела – в данном случае уплату штрафа.

Ездит же нардеп, по его декларации, на BMW М760LI 2017 г.в. Купил он ее в 2020 году за 1,4 млн грн.

Александр Сухов (группа "Доверие") имеет 18 завершенных постановлений о нарушении ПДД. Например, в 2023 году в судебном порядке он пытался отменить штраф в 340 грн за превышение скорости более чем на 20 км/ч. По материалам дела № 460/7418/23:

Правонарушение было совершено на авто Toyota Camry.

При этом, отмечается, истец "в подтверждение того, что он, управляя транспортным средством, двигался без превышения установленного ограничения скорости движения в населенном пункте, не предоставил суду никаких доказательств".

В то же время фотоснимком и видеозаписью прибора TruCam "зафиксировано превышение скорости". А курсор прибора был "наведен именно на транспортное средство, которым управлял истец".

Как следствие, в отмене штрафа было отказано.

Кстати, в последней декларации Сухов задекларировал Toyota Camry 2023 г.в. за 1,6 млн грн. Однако принадлежит она не ему, а никак не отраженной Светлане Суховой. Сам же нардеп, отмечается, ездит на этом авто на условиях безвозмездного пользования.

А вот в декларации за 2023 год у Сухова указана другая Toyota Camry – уже 2020 г.в., за 1,1 млн грн. На которой он, вероятно, и "притопил" на дороге, за что и получил штраф.

Сейчас же в автопарк нардепа входит еще 2 авто. В частности:

Hyundai Elantra 2021 г.в. за 820 тыс. грн, которая также принадлежит Светлане Суховой, а сам нардеп бесплатно катается на этом авто.

BMW X3 2022 г.в. за 2,17 млн грн. Эта машина принадлежит Марии Муляр, с которой Сухов связан как с лицом, с которым совместно проживает.

Александр Фельдман из "Батькивщины" также имеет 18 завершенных постановлений о нарушении ПДД. Ездит же он, по декларации, на Land Rover Range Rover Autobiography 2018 г.в. Но принадлежит это авто не ему, а компании "СВ Транс Инвест".

По данным YouControl, эта фирма из Волынской области, среди прочего занимается предоставлением транспорта в аренду. И именно на таком основании Фельдман пользуется авто.

Кстати, если арендовать Land Rover Range Rover Autobiography в Киеве, это обойдется примерно в 14 тыс. долларов в месяц (из расчета 450 долларов за период от 26 дней без залога).

Жена Фельдмана ездит на TOYOTA RAV4 2020 г.в. за 730 тыс. грн.

Замыкает топ-5 нардепов-нарушителей ПДД бывший спортсмен, а сейчас избранник от "Слуги народа" Василий Вирастюк. У него 13 завершенных нарушений.

По декларации, нардеп имеет целый автопарк из 5 авто. Среди которых выделяются:

Chevrolet Caprice 1992 г.в. за 250 тыс. грн, на котором он ездит с 2019 года.

Hyundai Tucson 2017 г.в. за 870 тыс. грн, на котором с 2017 года ездит его жена.

AUDI A8 2017 г.в. за 959 тыс. грн, на котором ездит сам Вирастюк с 2022 года.

Кроме этих нардепов, еще у четверых зафиксировано более 10 нарушений ПДД (все завершены). Так:

Артем Дмитрук (сбежал из Украины) – 12.

Роман Костенко ("Голос") – 11.

Богдан Лукашук ("Батькивщина") – 11.

Владимир Тимофийчук ("Слуга народа") – 11.

Нарушений может быть еще больше

В то же время отметим: в реестр должников попадают только те штрафы, которые не были уплачены вовремя. Если же кто-то из парламентариев имел десятки штрафов, которые он заплатил в срок, в реестре Минюста его ФИО не появится. Соответственно, реальное количество нарушений ПДД, совершенных нардепами, может быть еще больше.

И это в очередной раз бросает тень на законодателей. Ведь хотя, с одной стороны, эти нарушения не являются значительными, совершение их теми, кто устанавливает правила жизни в стране, создает серьезные основания для сомнений в их добропорядочности и способности эффективно выполнять свои обязанности. Что подрывает доверие общества к институтам и угрожает стабильности государства.

Подробнее о том, кто из нардепов больше всех задолжал за коммунальные услуги, читайте в следующих публикациях OBOZ.UA.