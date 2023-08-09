Если завтра вдруг блекаут: топ-5 вещей, которые можно купить уже сейчас

Несмотря на то, что отключений света в Украине давно не было, энергетики и энергоэксперты предупреждают: зимой они могут возобновиться. Причин несколько – от масштаба причиненных Россией разрушений энергосистеме страны до роста потребления света, а с ним и нагрузки на сеть. Поэтому украинцам следует уже сейчас позаботиться о приготовлении всего необходимого.

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OBOZREVATEL выделил топ-5 вещей, которые можно закупить уже сейчас – и не ожидать ажиотажа, подобного возникшему прошлой осенью с зарядными станциями. Когда, напомним, спрос резко вырос, а с ним и цены.

Собственно, зарядные станции и начинают наш список. Эти приборы выгодны тем, что благодаря выходу 220В они могут работать много часов подряд. Либо же – в зависимости от мощности вашей модели, – даже дней.

Цены же на зарядные станции различаются в зависимости от ряда параметров, в частности, мощности. К примеру, на 288 Вт/час можно купить за 7 797 грн. А на 1260 Вт/час, к которой можно даже холодильник и стиральную машину подключить, за 43 999 грн.

Альтернатива для тех, кто живет в частном доме – генераторы. Как подсчитали ранее в Министерстве реинтеграции, если в доме есть котел отопления или электроплита, понадобится устройство мощности в около 5 кВт. В случае же постоянной работы электрического отопления, насоса и бойлера лучше приобрести генератор на 7 кВт.

Цены различаются в зависимости от различных характеристик. Можно приобрести, к примеру, как за 36 299 грн, так и за 131 570 грн.

Вместе с генераторами следует сразу же закупать топливо – чтобы сэкономить. Ведь цены на бензин и дизель уже превысили 50 грн/л – и, по ожиданиям участников рынке, продолжат расти и далее.

Следующая позиция – светодиодные лампы с аккумулятором. Хороши они тем, что благодаря, собственно, аккумулятору не просто горят, но и накапливают энергию и позволяют работать без подключения несколько часов.

Цены на них разные – все, опять же, зависит от характеристик. Купить такой прибор можно как за около 200 грн, так и за 400 грн.

Для приготовления еды можно использовать газовую горелку. Как рассказывают в Visit Ukraine, наименьшего баллона хватит на неделю для 1-2 человек. А баллоны на 2-10 л "прокормят" больше людей в течение довольно длительного периода.

В зависимости от параметов, цены на такие девайсы отличаются. Купить их можно и за 700 грн, и за 3 000 грн.

Так же отличаются цены и на газовые баллоны для них. Небольшой можно купить за 150 грн. А, к примеру, на 3 л – за около 1 000 грн.

Дополнительно следует позаботиться о термобелье. При его выборе нужно обратить внимание на содержание шерсти в изделии – самым теплым будет белье из шерсти мериноса. Впрочем, оно же будет и самым дорогим. Бюджетный вариант – термобелье на микрофлисе.

По ценам – можно купить как за несколько сотен, так и за несколько тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе отключений света применять в Украине не планируют. Поэтому время подготовиться к возможным блекаутам в спокойном режиме есть.

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