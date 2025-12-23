На карту поступит выплата сразу за 2 месяца: кому в Украине начислят деньги до конца декабря

До конца декабря миллионы украинцев получат начисления по программе "Национальный кешбэк". В этом месяце участникам программы должны поступить сразу две выплаты – за октябрь и ноябрь.

Чтобы украинцы не переживали из-за нарушения графика начисления средств, OBOZ.UA собрал все, что известно о предстоящей большой выплате.

Средства запаздывают

Двойная выплата за октябрь и ноябрь должна быть зачислена одной суммой. В Дія заверили, что все суммы уже находятся в обработке и ожидают зачисления, но точную дату поступления средств не назвали.

Согласно правилам программы, кешбэк за предыдущий месяц зачисляется в конце следующего. Это означает, что октябрьская выплата поступит с опозданием, поскольку должна была быть рассчитана еще в ноябре. Впрочем, уже декабрьская выплата состоится планово в феврале 2026 года.

Но в прошлом месяце 3,8 млн украинцев получили от государства средства за август и сентябрь. Тогда в Министерстве экономики это объяснили техническими трудностями и большим количеством начислений осенью. Ранее в этом году январская и апрельская выплаты также опоздали на месяц.

Размер выплаты

По условиям программы, государство возвращает 10% от стоимости товаров украинского производства. Так что чем больше сумма расходов – тем больший кешбэк поступит.

Впрочем, максимальный размер выплаты ограничен 3000 гривен в месяц. Таким образом, за два месяца можно получить не более 6000 гривен.

На что можно потратить нацкешбэк

Коммунальные услуги .

. Лекарства и медсредства.

и медсредства. Пищевые продукты в торговых сетях.

в торговых сетях. Украинские книги и другая печатная продукция.

и другая печатная продукция. Почтовые услуги .

. Благотворительность.

Средства будут действительны до конца июня 2026 года. Но в то же время их нельзя снять наличными в банкомате или перевести на свой или чужой банковский счет.

Как присоединиться к выплатам через приложение Дія

К участию могут присоединиться граждане, которые имеют счет в банках-партнерах (сейчас их более 20). Чтобы начать пользоваться программой, нужно:

подать заявку через сайт или приложение банка ;

; указать карту для оплаты покупок и дать согласие на передачу информации о транзакциях;

открыть физическую или виртуальную карту "Национального кешбэка" и активировать ее;

и активировать ее; в приложении Дія перейти в раздел "Сервисы", найти вкладку "Национальный кешбэк" и выбрать карту, на которую хотите получать выплаты.

"Национальный кешбэк" пересмотрят

В будущем правила "Национального кешбэка" могут полностью переписать – Министерство экономики уже готовит новые условия, которые заработают в следующем году. Сейчас проводится комплексная оценка работы за год, чтобы определить ее влияние на различные отрасли и эффективность выполнения своей первоначальной цели.

"Мы, как и договаривалось в прошлом году, смотрим на год запуска программы, делаем оценку в каких отраслях, как оно работает, чтобы сформировать более точные условия программы в следующем году", – сообщил министр Алексей Соболев.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцы уже могут воспользоваться "Национальным кешбэком" в сетях "Сильпо", "Фора", THRASH!, Fozzy, "Близенько", Auchan, SPAR, VARUS, Torba, "Сим23", "Сими", а также на маркетплейсе MAUDAU. Всего на старте расчет государственными средствами был доступен более чем в 1160 магазинах по всей Украине.

