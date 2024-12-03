Список расходов существенно ограничен: украинцам озвучили важные нюансы о выплате "тысячи Зеленского" на "Укрпочте"

С 4 декабря украинцы начнут получать выплаты по программе "Зимова єПідтримка" через "Укрпочту".Деньги не дадут наличными – средства можно будет потратить только на самой "Укрпочте", в частности на оплату коммунальных услуг, пополнение мобильного, приобретение товаров в отделениях или подписку на отечественные издания.

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Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский. Программа ориентирована на 2 миллиона граждан, уже получающих пенсии и социальные выплаты на почте, объяснил он.

К этой категории относятся пенсионеры старше 60 лет и лица с инвалидностью 1 и 2 групп. Для получения помощи не нужно заполнять документы или специально посещать отделения. Процесс максимально упрощен:

если вы получаете пенсию дома через почтальона , "деньги" доставят к вам;

, "деньги" доставят к вам; если вы получаете пенсию в отделении , помощь можно получить там в определенный день;

, помощь можно получить там в определенный день; вы уже есть в списках, переданных Министерством социальной политики, поэтому ваша выплата будет ждать до конца февраля 2025, даже если вы не смогли забрать ее вовремя.

Если вы не пользуетесь услугами компании, помощь можно оформить через банк или в приложении Дія. Денежная помощь не выдается наличными, но может быть использована для:

оплаты коммунальных услуг;

приобретение товаров в отделениях "Укрпочты": продуктов питания, бытовой химии, лекарств украинского производства, подписки на периодические издания;

в отделениях "Укрпочты": продуктов питания, бытовой химии, лекарств украинского производства, подписки на периодические издания; пополнение мобильного счета;

донатов для ВСУ или благотворительных взносов в фонды.

Средства можно потратить сразу или по частям. Если нужного товара нет в наличии, его можно заказать через почтальона или оператора в отделении.

Клиенты, которые оформили программу через Дію, также могут обратиться в "Укрпочту", чтобы потратить средства. Терминалы в отделениях запрограммированы для участия в программе "Национальный Кэшбэк", позволяющей использовать помощь даже в сложных условиях.

Народная депутат Украины Ольга Василевская-Смаглюк, заместитель председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, отметила, что выплаты через "Укрпочту" могут быть удобными для пенсионеров, но их использование ограничено. "Полученную тысячу можно потратить только на те товары, которыми торгует "Укрпочта": туалетная бумага, гречиха, журналы. Или на оплату коммунальных услуг", – пояснила она.

Однако это ограничение призвано упростить доступ к базовым потребностям социально уязвимых категорий. Депутат также отметила, что программа поддерживает украинский бизнес, поскольку расходование средств способствует налоговым поступлениям, которые затем направляются в армию.

Как получить "тысячу Зеленского" через Дію

Подать заявку могут все проживающие на территории Украины, включая детей (для них заявку оформляют родители). Оформить выплату можно до 28 февраля 2025 года. Процесс подачи заявки прост и требует нескольких шагов:

обновите приложение Дія;

войдите в раздел "Зимова єПідтримка" на главной странице или в меню "Сервисы";

на главной странице или в меню "Сервисы"; нажмите "Подать новую заявку" и выберите для кого оформляете выплату – для себя или ребенка;

при выборе ребенка автоматически подтянется свидетельство о рождении. Если документа нет, то его можно добавить вручную;

выберите счет для зачисления средств;

проверьте данные, подтвердите свое пребывание в Украине и нажмите "Отправить".

Средства зачисляются на карточку "Национальный кешбэк", которую можно создать в Дії, выбрав один из банков-партнеров. Средства можно использовать:

на оплату коммунальных услуг;

покупку лекарств;

приобретение билетов на транспорт;

покупку книг;

благотворительные взносы через платформу UNITED24.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, более чем за сутки украинцы подали рекордные 3 млн заявлений (3 млрд грн) на "Зимнюю поддержку". Услуга является самой массовой в мире, а получить выплату можно на карту "Национального кэшбека", подвязанную к Действию.

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