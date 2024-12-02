Украинцы в сутки установили абсолютный рекорд: сколько подали заявок на "тысячу Зеленского"

Всего за сутки украинцы подали рекордные 2 500 000 заявлений на "Зимнюю єПідтримку". Услуга самая массовая в мире, а получить выплату можно на карту "Национального кэшбэка", которая подвязана к Дії.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. Он подчеркнул, что это беспрецедентное достижение цифровых сервисов. Анализ поданных заявлений свидетельствует о следующих тенденциях:

551 000 заявок подали родители на детей;

подали родители на детей; 64% пользователей – женщины, тогда как мужчины составляют 36%;

– женщины, тогда как мужчины составляют Средний возраст граждан, подавших заявки, колеблется между 30 и 40 годами.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо выполнить всего несколько простых шагов. А именно:

обновите приложение Дія до последней версии;

до последней версии; войдите в раздел " Зимняя єПідтримка" на главной странице или через меню " Сервисы";

на главной странице или через меню " нажмите " Подать новую заявку";

выберите, для кого оформляете выплату – для себя или ребенка. Для детей автоматически подтянется свидетельство о рождении, но его можно добавить вручную при необходимости;

выберите счет для зачисления средств;

проверьте данные, подтвердите свое пребывание в Украине и нажмите "Отправить".

Средства зачисляются на карточку "Национальный кэшбэк", которую можно создать в приложении Дія с помощью одного из банков-партнеров. Для тех, кто не пользуется действием, выплаты доступны через "Укрпочту" или банки. Потратить средства можно на:

оплату коммунальных услуг;

приобретение лекарств;

покупку билетов на транспорт;

покупку книг;

благотворительные взносы через платформу UNITED24.

Граждане, не имеющие смартфона или доступа к цифровым сервисам, могут также оформить выплаты. Это можно сделать через:

Укрпочта – для пенсионеров и людей с инвалидностью выплаты предоставляются одновременно с пенсией или соцпомощью;

– для пенсионеров и людей с инвалидностью выплаты предоставляются одновременно с пенсией или соцпомощью; Банки-партнеры – для опекунов детей, лиц старше 65 лет или тех, кто не имеет РНОКПП (идентификационный код).

Среди банков-партнеров программы – ПриватБанк, Monobank, Сбербанк, Райффайзен Банк и другие. "Зимняя поддержка" призвана не только обеспечить финансовую поддержку украинцев, но и способствовать экономическому развитию страны. Одним из ключевых направлений является поддержка фармацевтической отрасли, ведь лекарства и медицинские изделия украинского производства входят в список разрешенных расходов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, для украинцев Дія предоставила инструкцию по подаче заявки на "тысячу Зеленского", выделенную украинцам в рамках инициативы "Зимняя єПідтримка". Подать заявку необходимо до конца февраля, а потратить средства – до 31 декабря 2025 года.

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