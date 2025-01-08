Могут ли украинцам блокировать счета за частое снятие наличных: в НБУ предоставили разъяснение

Украинцам не будут блокировать карты за частое снятие наличных или использование кредитов. Банки действуют исключительно в рамках законодательства, а блокировка возможна только в случае обнаружения подозрительных операций, связанных с незаконной деятельностью.

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Об этом сообщил Национальный банк Украины (НБУ). Недавно в украинских медиа и анонимных телеграмм-каналах начала распространяться информация о том, что банки могут блокировать счета своих клиентов.

В частности, сообщалось, что такие действия банков основываются на рекомендациях НБУ по усилению финансового мониторинга. Согласно слухам, банки могли блокировать счета или требовать дополнительные документы от клиентов, если они:

снимают наличные деньги свыше трех раз в месяц, особенно крупными суммами;

пегулярно пользуются наличными кредитами, быстро погашаемыми;

проводят нетипичные финансовые операции, не соответствующие их обычному финансовому состоянию.

Также сообщалось, что в случае определения клиента или его операций как рисковых банк имеет право приостановить обслуживание, а в крайнем случае даже закрыть счет без объяснения причин. НБУ подчеркнул, что информация об автоматической блокировке счетов за частое снятие наличных денег не соответствует действительности:

никакие нормативные акты, рекомендации или письма Нацбанка не содержат требований по блокированию счетов за частые операции с наличными или кредитами;

банки и другие финансовые учреждения осуществляют финансовый мониторинг в соответствии с действующим законодательством Украины;

все действия банков базируются на риск-ориентированном подходе, предусматривающем проверку операций, которые выглядят подозрительными или не соответствуют типовой финансовой деятельности клиента.

Таким образом, только те операции, которые имеют очевидные признаки незаконной деятельности (например, отмывание средств или финансирование терроризма), могут вызвать дополнительное внимание со стороны банков. При возникновении подозрений банки имеют право временно приостановить проведение операций и попросить клиента предоставить документы, подтверждающие законность средств.

Какие операции могут считаться подозрительными

частое снятие больших сумм наличных денег без понятной цели;

слишком регулярное погашение наличных кредитов в тот же день, когда они были получены;

поступление больших сумм средств из-за границы или от публичных лиц с последующим снятием этих средств в наличной форме.

В то же время это не означает автоматическую блокировку счетов. В случае возникновения вопросов банк сначала обращается к клиенту за разъяснениями или дополнительными документами. Только при условии отсутствия сотрудничества со стороны клиента или выявления нарушений возможна приостановка обслуживания счета.

Как избежать проблем с финансовым мониторингом

проводить финансовые операции прозрачно и законно;

при запросе со стороны банка предоставлять необходимые документы, подтверждающие легальность происхождения средств;

избегать регулярных нетипичных операций с наличными деньгами, которые могут вызвать подозрение.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские банки, магазины и другие юридические лица не могут принимать испорченные купюры гривны. Причем на законных основаниях. Дело в том, что действующие правила позволяют отказываться от приема таких банкнот.

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