В магазинах и банках могут отказаться принимать такие гривни: что обязательно следует проверить

Украинские банки, магазины и другие юридические лица могут не принимать испорченные купюры гривни. Причем на законных основаниях. Дело в том, что действующие правила позволяют отказываться от приема таких банкнот.

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Об этом рассказали в НБУ. Там отметили, что речь идет, в частности, о купюрах, поврежденных:

огнем;

водой;

различными жидкостями или химикатами и т.п.

"Если повреждение двух или большего количества банкнот привело к их склеиванию (спеканию), то предъявителю банкнот не рекомендуется самостоятельно нарушать целостность группы склеенных банкнот", – рассказали в НБУ.

Также могут отказаться принимать банкноты, площадь которых во время приемки и обработки может стать меньше 55% начальной площади. К примеру, если от купюры оторвана значительная часть.

Помимо этого, могут отказать в приеме денег, если банкноты загрязнены радиоактивными веществами. А также любыми токсичными органическими субстанциями, что влияют или при определенных условиях могут негативно влиять на здоровье человека.

"Территориальные подразделения Национального банка осуществляют обмен настоящих банкнот, загрязненных химическими и радиоактивными веществами, любыми токсичными органическими субстанциями, только в случае наличия документа о проведении дезинфекции. И/или дезактивации банкнот, предоставленного учреждением (лицом), на которое в соответствии с законодательством Украины возложены функции по их проведению", – рассказали в Нацбанке.

Какие поврежденные купюры в украинцев должны принимать без ограничений

В то же время, там подчеркнули: если поврежденные купюры гривни "сохранили целую часть площадью не менее 55% своей начальной площади", кассовые работники банковских учреждений должны принимать их без ограничений. Также приему подлежат разорванные либо разрезанные на две части банкноты, если:

на них сохранились оба одинаковых номера и серия;

общая площадь этих частей – не менее 55% начальной площади банкноты.

"Поврежденные банкноты, составленные из двух или более частей, банки обязаны изымать из обращения и принимать на исследования по инициативе граждан-предъявителей как сомнительные по подлинности и/или платежности и в установленном порядке направлять для проведения исследования в соответствующие территориальные подразделения Национального банка. По результатам этих исследований, осуществляемых Национальным банком бесплатно, клиентам возмещается соответствующая сумма денежных знаков национальной валюты, признанных действительными и платежными", – рассказали в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк выводит из оборота монеты, выпущенные до 2003 года – различных номиналов. Цель – оптимизация номинального ряда. Впрочем, разбогатеть на таких копейках не получится – из-за того, что они были выпущены большими тиражами и из обычных материалов, дорогими и коллекционными эти монеты не станут.

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