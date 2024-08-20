Министра энергетики Галущенко срочно вызвали в Верховную Раду: причиной стала коррупция

Народные депутаты в безотлагательном порядке вызвали в Верховную Раду министра энергетики Германа Галущенко. По требованию нардепов, 21 августа он должен будет представить доклад о роли министерства в борьбе с коррупцией в энергетическом секторе.

Видео дня

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк ("Голос"). Он отметил: поводом для этого стали три подозрения НАБУ за месяц трем должностным лицам из министерства.

"Парламент поддержал решение безотлагательно вызвать на завтра министра энергетики Германа Галущенко. За – 270 из 150 необходимых голосов", – рассказал нардеп.

Напомним: ранее в Минэнергетики разгорелся скандал с уже бывшим заместителем главы министерства Александром Хейло. Его задержали при получении взятки в 500 тыс. долларов, после чего по инициативе министерства уволили из должности.

Хейло подозревают в организации масштабной схемы с незаконным вывозом горнодобывающего оборудования из прифронтового района. Вместе с ним были задержаны еще три человека.

Как сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), Хейло предложил руководителю угольного госпредприятия в западном регионе за 500 тис. долларов обеспечить передачу на хранение с возможностью использования ценного оборудования для добычи угля из шахт ГП на востоке. Речь шла фактически о спасении этого оборудования, поскольку оно находилось неподалеку от зоны боевых действий.

"Средства должны были передаваться пятью частями по 100 тыс. долларов на каждой встрече. Во время передачи третьего транша взятки одному из пособников его разоблачили "на горячем", – пояснили в НАБУ.

Операция по задержанию четырех участников сделки проводилась совместными усилиями НАБУ, САП, СБУ и Киевской областной прокуратуры. В настоящее время им сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины. Если их признают виновными, им грозит заключение на срок от 8 до 12 лет.

После этого Кабинет министров уволил Александра Хейло с должности замминистра энергетики – инициатором этого решения стало само министерство. А ВАКС взял его под арест – при этом среди прочего фактически запретив общаться с Кобыляцким.

Как сообщал OBOZ.UA, также Хейло оказался кумом Сергея Кузяры – связанного с предателем Украины Виктором Медведчуком. В настоящее время его подозревают в госизмене за торговлю углем с террористическими "Л/ДНР" и содействие террористическим организациям.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!