Минимальные пенсии по инвалидности в феврале: стоит ли украинцам ожидать повышения

В феврале 2025 года минимальные пенсии по инвалидности останутся на уровне 2 520-2 980 грн, и их повышение пока не предусматривается. Следующая индексация пенсий ожидается в марте, но ее размер пока неизвестен.

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Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины (ПФУ). С начала 2025 минимальные пенсии для лиц с инвалидностью остаются на уровне, установленном еще в марте 2024 года.

Тогда произошла индексация, благодаря которой выплаты для некоторых категорий выросли, но на данный момент правительство не планирует их пересмотр. Выплата по инвалидности напрямую зависит от размера пенсии по возрасту, и распределение средств выглядит следующим образом:

лица с инвалидностью I группы получают 100% пенсии по возрасту;

получают лица с инвалидностью II группы – 90% пенсии по возрасту;

– лица с инвалидностью III группы – 50% пенсии по возрасту.

В зависимости от группы инвалидности и занятости минимальные пенсионные выплаты в феврале 2025 года выглядят так:

для лиц с инвалидностью I группы – 2980 грн;

– для неработающих лиц с инвалидностью II и III групп – 2520 грн;

– для работающих лиц с инвалидностью II и III групп – 2093 грн.

Чтобы получить пенсию, лицо должно иметь установленную инвалидность и соответствующий страховой стаж. Его продолжительность варьируется в зависимости от возраста человека на момент получения статуса лица с инвалидностью – от 1 до 15 лет стажа.

Размер выплат рассчитывается в соответствии с пенсией по возрасту и включает не только приобретенный страховой стаж, но и период с момента установления инвалидности до достижения 60 лет. Да, есть ряд категорий, для которых пенсия по инвалидности исчисляется по другим правилам. Например:

военнослужащие, получившие инвалидность в результате войны:

I группа – 100% от суммы денежного довольствия;

II группа – 80%;

III группа – 60% .

. лица, получившие инвалидность во время прохождения службы:

I группа – 70% от денежного довольствия;

II группа – 60%;

III группа – 40% .

. ликвидаторы аварии на ЧАЭС:

I группа – 13 376 грн .

. II группа – 10 700 грн .

. III группа – 8 025 грн.

Согласно предварительным прогнозам, индексация пенсий по инвалидности может произойти только в марте 2025 года. Ожидается, что она составит около 10-15%, однако окончательное решение зависит от государственного бюджета и макроэкономической ситуации.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, размер будущей пенсии можно увеличить на 50%. Для этого необходимо по собственному желанию выйти позже на заслуженный отдых, однако при этом выполнить условия по стажу.

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