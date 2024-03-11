Мэрия Лондона призвала жителей города вместо утилизации автомобилей, передавать их Украине

У жителей Лондона с 15 марта есть возможность пожертвовать свой автомобиль, который подлежит утилизации в рамках программыULEZ, Украине, которая борется с вторжением российских войск. Мер Садик Хан призвал людей воспользоваться этим предложением.

Об этом в воскресенье, 10 марта, сообщили на сайте мэрии Лондона. В рамках программы, которая финансируется Ханом, жители города смогут получить грант на утилизацию и пожертвовать свой автомобиль для гуманитарных и медицинских нужд в Украине.

Как отмечается, ряд транспортных средств, не соответствующих требованиям ULEZ (не отвечают экологическим нормам), можно передать в дар через зарегистрированную в Великобритании благотворительную организацию British-Ukrainian Aid (BUA). Она сотрудничает с посольством Украины.

Претенденты на участие в схеме с 15 марта будут иметь возможность пожертвовать авто, которые не соответствуют стандартам ULEZ, в обмен на тот же уровень грантовой выплаты, который доступен тем, кто решит сдать транспортное средство на металлолом.

"Инфраструктура Украины была значительно повреждена в ходе войны, а доступ к медицинскому обслуживанию во многих регионах серьезно пострадал. Передача ряда различных транспортных средств украинским властям и их партнерам обеспечит гуманитарную и логистическую помощь, поскольку незаконное вторжение России продолжается", – отметили в мэрии.

Садик Хан отметил, что в мэрии проработали над внесением поправок в схему утилизации, чтобы авто могли быть переданы Украине.

"В фонде утилизации еще осталось много денег, и я призываю всех, кто подает заявку, рассмотреть возможность пожертвования своего автомобиля на это дело", – заявил мэр.

Как известно, в сентябре 2023 года мэр Киева Виталий Кличко обратился к городскому главе Лондона, предложив ему передать Украине часть подлежащих утилизации автомобилей. 12 декабря Садик Хан ответил, что такое предложение не соответствует "юридическому порогу", согласно которому схема утилизации ULEZ должна принести пользу жителям Лондона с "экономической, социальной и экологической точки зрения".

Позже он все же поддержал это предложение.

Программа ULEZ (Ultra Low Emission Zone), действующая в британской столице, предусматривает, что автомобилисты могут получить 2 тысячи фунтов стерлингов, если сдают на металлолом авто, не отвечающий экологическим требованиям. Или они должны платить ежедневный сбор в 12,5 фунта стерлингов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Садик Хан призвал министерство жилищно-коммунального хозяйства Великобритании к конфискации собственности россиян, связанных с диктатором Владимиром Путиным. На вырученные средства чиновник предложил предоставить жилье беженцам из Украины.