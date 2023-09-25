Масштабные отключения света могут вернуться в Украину: когда ожидать и какой едой следует запастись

В Минэнергетики признают, что массовые отключения света могут вернуться. Однако произойдет это, уверяют там, только в случае масштабных обстрелов россиянами энергоинфраструктуры страны. Тем не менее, к возможным проблемам лучше подготовиться. В частности, запастись едой, которую можно съесть без приготовления, а также средствами утепления и обогрева.

Об возможных перебоях с подачей электричества рассказал министр энергетики Герман Галущенко. Он отметил: решения, которые должны позволить сделать эти отключения как можно короче, уже наработаны. И их выработано множество.

"Единственный фактор, который может повлиять на отключение электроснабжения, – это атаки врага. Мы делаем все, чтобы такие отключения, если они явятся следствием атак, были краткосрочными. Для этого уже наработано огромное количество решений, которые мы опробовали и прошлой зимой, и сейчас мы их модифицировали для того, чтобы максимально обеспечить потребителей электроэнергией", – отметил министр.

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Какой едой запасаться

В то же время, возможные обстрелы могут создать многим украинцам сложности с приготовлением горячей пищи – особенно тем, у кого дома установлена электроплита. Выйти из ситуации помогут газовая горелка и продукты, которые будут одновременно и сытными, и легкими в приготовлении.

Так, наименьшего газового баллона хватит на неделю для 1-2 человек. А баллоны на 2-10 л "прокормят" больше людей в течение довольно длительного периода.

Сама же еда должна быть такой, чтобы ее можно было легко приготовить либо съесть без приготовления, советует блогер Кирилл Данильченко. В частности, отмечает он, следует запастись:

вермишелью "паутинка", которая "не требует варки – просто 5 минут в кипятке";

обычными овсяными хлопьями;

цукатами;

изюмом;

орехами;

семечками;

сухофруктами;

шоколадом;

энергетическими батончиками;

медом;

салом;

консервами и т. д.

Выходом из ситуации могут стать и цельнозерновые сухие завтраки и молоко длительного хранения, а также сушеные картофельные хлопья.

Как согреваться при отключениях света

Также следует подумать о тепле – как личном, так и места для сна. В частности, стоит купить:

спальник;

палатку – от дыхания она быстро нагреется, поэтому спать в ней может быть теплее, чем прямо в постели. Для еще большего согрева можно спать одновременно и в спальнике, и в палатке;

грелку;

термобелье – при его выборе нужно обратить внимание на содержание шерсти: самым теплым будет белье из шерсти мериноса. Впрочем, оно же будет и самым дорогим. Бюджетный вариант – термобелье на микрофлисе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее же в Минэнерго сообщили, что графики отключений электроэнергии уже разработаны. И при необходимости их могут применять уже с 1 октября.

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