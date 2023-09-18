Украинцам советуют запасаться едой на случай масштабных отключений света: что покупать
Украина может пройти грядущую зиму без отключений электричества – при условии, что Россия не будет атаковать объекты энергетики. Однако возможные обстрелы могут создать для многих украинцев сложности с приготовлением горячей пищи – особенно тем, у кого дома установлена электроплита. Выйти же из ситуации помогут газовая горелка и продукты, которые будут одновременно и сытными, и легкими в приготовлении.
Как рассказали в Visit Ukraine, наименьшего газового баллона хватит на неделю для 1-2 человек. А баллоны на 2-10 л "прокормят" больше людей в течение довольно длительного периода.
Впрочем, не стоит рассчитывать приготовить на горелке большую кастрюлю борща на 10 человек. Этот девайс лучше всего подходит для приготовления:
- каш;
- макарон;
- хлопьев.
Еда же должна быть такой, чтобы ее можно было легко приготовить либо съесть без приготовления, советует блогер Кирилл Данильченко. В частности, отмечает он, следует запастись:
- вермишелью "паутинка", которая "не требует варки – просто 5 минут в кипятке";
- обычными овсяными хлопьями;
- цукатами;
- изюмом;
- орехами;
- семечками;
- сухофруктами;
- шоколадом;
- энергетическими батончиками;
- медом;
- салом;
- консервами и т.д.
Кроме того, выходом из ситуации могут стать цельнозерновые сухие завтраки и молоко длительного хранения. А также сушеные картофельные хлопья.
"Жменю резанных томатов и паприки туда, соли и овощей, что угодно мясное – от джерки до баночки фарша или паштета. И готов котелок пюре в любом месте, где есть кипяток", – поделился рецептом Данильченко.
Графики отключений света уже разработаны
В то же время, в Минэенерго сообщили, что графики отключений электроэнергии уже разработаны. И при необходимости их могут начать применять уже с 1 октября.
Впрочем, это не означает, что с указанной даты украинцам обязательно начнут отключать свет. Графики введут в действие только в случае новых атак РФ на энергоинфраструктуру.
"Отключения потребителей возможны в случае повреждения энергетической инфраструктуры врагом во время обстрелов, как это происходило в прошлом отопительном сезоне. Учитывая, что в некоторых регионах возникли ситуации с несправедливым распределением электроэнергии между потребителями, операторами системы распределения были разработаны и заранее опубликованы графики возможных отключений, которые могут быть применены исключительно в случае обстрелов и повреждения энергетического оборудования", – заявили в ведомстве.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что при отключении света также остро станет проблема освещения квартир и домов – особенно в вечерние часы. Одно из лучших решений – светодиодные лампы с аккумулятором.
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