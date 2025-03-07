Люди по всему миру испытывают тревогу из-за денег: как бороться с финансовым стрессом

За последний год поисковые запросы по теме "денежная дисморфия" выросли на 136%. Этот термин описывает состояние расхождение между реальным финансовым положением человека и его субъективным восприятием своего достатка. И хотя "денежная дисморфия" не является медицинским диагнозом, эксперты предупреждают, что она может приводить к серьезным проблемам: от тревожности и паники до импульсивных трат или, наоборот, отказа от необходимых расходов. Впрочем, бороться с этим можно – в частности, отслеживая и контролируя свои траты.

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Об этом говорится в материале Sky news. Отмечается: "денежную дисморфию" можно ощущать не только в виде нехватки денег. Случается, что люди "переоценивают свои финансовые возможности и тратят больше, чем могут себе позволить, попадая в долги".

Впрочем, признается, в большинстве случаев люди живут с ощущением, что денег у них меньше, чем на самом деле. Особенно, отмечается, это проявляется под давлением:

социальных сетей, "провоцирующих нереалистичные сравнения с другими людьми";

постоянными новостями о росте стоимости жизни.

"Проблема денежной дисморфии затрагивает не только людей со скромными доходами. ... Лица, обладающие огромным состоянием, часто испытывают финансовую тревожность и боятся, что им не хватит денег", – говорится в материале.

Почему возникает денежная дисморфия

По словам аналитиков, причин появления денежной дисморфии несколько. Это:

Рост стоимости жизни

Новости о росте цен и нестабильности вынуждают людей панически откладывать деньги, даже если у них уже есть достаточные накопления.

Финансовая условия, в которых было проведено детство.

"Если человек рос в семье, где испытывали финансовые трудности, это может повлиять на его отношение к деньгам во взрослом возрасте, – говорится в материале.

Финансовые травмы.

Люди, пережившие банкротство или мошенничество часто продолжают бояться денежных проблем, даже если их финансовое положение уже стабильно.

Как справиться с денежной дисморфией

Тем не менее, побороть состояние денежной дисморфии можно. Для этого, отмечается, следует:

Отслеживать свои расходы, чтобы объективно понимать финансовую ситуацию.

Не сравнивать себя с другими, особенно с инфлюенсерами в соцсетях.

Разделять накопления на разные цели, чтобы легче контролировать траты.

Кроме того, подчеркивается, если тревожность из-за денег становится проблемой для повседневной жизни, следует обратиться к специалисту. В частности, финансовому консультанту или психологу.

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