Мошенники стали хитрее: какие методы используют в 2025 году, чтобы выманивать деньги у украинцев

Методы мошенников, которые те используют для обмана украинцев, становятся все более изощренными. Карточные аферисты в Украине быстро адаптируются к технологическим новинкам, в частности, начали активно использовать ИИ (искусственный интеллект). К тому же мошенники концентрируют усилия и на чисто психологических приемах.

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Об этом OBOZ.UA рассказала зампредседателя правления Глобус Банка Анна Довгальская. Она выделила основные тенденции карточного мошенничества в Украине в 2025 году:

Использование ИИ

Мошенники осваивают новейшие технологии для создания дипфейков – подмена лица, голоса, копирования мимики, жестов. Часто такой этот метод используется для создания видеороликов с несуществующими заявлениями официальных лиц, например, о фейковых соцвыплатах.

"Военные схемы"

Аферисты адаптируют старые методы выманивания средств к военным обстоятельствам. В частности, злоумышленники собирают средства якобы "для военных", "на дроны", "на автомобили".

"Главная цель таких схем – получить средства и исчезнуть. Распространен также сценарий "сдачи квартиры в аренду" за очень символические средства под предлогом "отъезда за границу к семье – чтобы квартира не стояла пустырем", "переезд в другой город" и т.д.", – пояснила Довгальская.

"Аренда" карт и персональных данных

Мошенники все чаще используют схему так называемых дропов, когда люди добровольно за вознаграждение предоставляют злоумышленникам доступ к своим банковским картам и счетам. Это незаконно.

Кроме того, аферисты регулярно используют в таких схемах криптовалюту –чтобы их было трудно отследить. В результате ответственность за преступление может нести только сам "дроп", а не его "работодатель".

Социальная инженерия

Метод далеко не новый, но случаи его использования участились на фоне войны и экономических вызовов. Мошенники манипулируют людьми, создавая иллюзию срочности. Частой проблемой стали звонки якобы "от представителей банков" – в 2024 году количество случаев такого мошенничества выросло на 12%, отметила банкир.

В целом, по ее словам, ключевой задачей остается повышение уровня цифровой осведомленности пользователей. "Многие украинцы еще недостаточно осознают риски, связанные с цифровыми платежными системами. В Украине на 2024 год около 30% пользователей до сих пор не имели достаточных знаний по кибербезопасности, что дает мошенникам манипулировать эмоциями и влиять на пользователей через фальшивые предложения", – объяснила Довгальская.

Как защититься от современных мошенников: основные способы

Проверять URL каждой ссылки

"Всегда проверяйте адрес сайта, на котором вы вводите свои платежные данные. Она должна начинаться с "https://" и быть официальной. Не открывайте подозрительные ссылки", – объяснила банкир. Она напомнила, что по данным Нацбанка, в 2024 году 40% фишинговых атак произошли с помощью фальшивых сайтов.

Не отвечать на сомнительные звонки и сообщения

Если звонят или отправляют сообщения с просьбой предоставить данные карты, не следует отвечать на них. Официальные организации никогда не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону или по электронной почте.

Не использовать один и тот же пароль

Рекомендуется использовать уникальные пароли для каждого аккаунта. "Сильный" пароль, обеспечивающий высокий уровень безопасности, должен быть длиной от 12 символов и содержать комбинацию цифр, букв и специальных символов.

Регулярно обновлять программное обеспечение

Операционная система как на смартфоне, так и на ПК должны быть всегда обновлены, ведь новые версии являются менее уязвимыми и более защищенными. То же самое касается мобильных приложений.

Использовать многофакторную аутентификацию везде, где такая функция доступна

Банкир советует включать дополнительные слои безопасности для своих карт и аккаунтов. Это позволяет получить более надежную защиту от мошенников, которые взламывают учетные записи.

"Стоит всегда помнить, что в большинстве случаев ваше никто не сворует без вашего на то согласия. В цифровом мире платежную карту фактически можно воспринять как разновидность "паспорта", ведь к ней привязано очень много персональных данных. Поэтому очень желательно, и, возможно, это станет самым простым советом: стоит отнестись к защите данных карт, как к защите паспорта", – подытожила Довгальская.

Как сообщал OBOZ.UA, также мошенники используют новую схему в Viber, заставляя пользователей передавать SMS-коды. В результате жертвы теряют доступ к своим аккаунтам.

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