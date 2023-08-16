Любой украинец может поднять себе пенсию на 50%: вот что нужно сделать

В Украине согласно действующему законодательству любой имеет право увеличить свою пенсию. Для этого необходимо обратиться за ее назначением позже, чем вы получите на это право. Например, если вместо 60 лет выйти на пенсию в 65 лет и 7 месяцев, размер выплаты можно увеличить на 50%.

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Об этом говорится в 29-й статьи Закона "Об общеобязательном пенсионном страховании". Согласно закону, если украинец самостоятельно принимает решение выйти на пенсию позже, его выплату увеличат на определенный процент. Так:

если отсрочить пенсию на период до пяти лет – за каждый месяц без пенсии размер выплаты увеличат на 0,5%;

если отсрочить пенсию на период от пяти лет – за каждый месяц без пенсии размер выплаты увеличат на 0,75%.

То есть украинец, который выйдет на пенсию на 5 лет и 7 месяцев позже, сможет получить прибавку к пенсии в размере около 50%. Допустим, если по формуле вы заработали на пенсию в размере 5 тыс. грн, решили продолжить работать и обратитесь за выплатой в 65 лет и 7 месяцев, ваша пенсия составит уже 7,5 тыс.

Какими будут пенсии в 2024-м

В Украине в 2024-м Минсоц планирует "сохранить размер пенсии" (видимо речь идет о том, что размер выплат не снизят). При этом уверенности, что предусмотренную законом индексацию пенсии в 2024-м проведут, нет. Дело в том, что во время военного положения правительству дали право индексацию не проводить.

"Размеры назначенных выплат точно будут сохранены, их никто не будет уменьшать. Будем стараться увеличить пособия по бедности, но процент этого увеличения, конечно, зависит от переговоров с нашими международными партнерами", – заявила министр соцполитики Оксана Жолнович..

При этом Жолнович отметила, что наполнение Пенсионного фонда во многом зависит от военных. Они платят взносы со своих зарплат, тем самым наполняют бюджет ПФУ.

"Мы же понимаем, что масштабная война еще будет продолжаться, поэтому рассчитываем примерно на такие же поступления в Пенсионный фонд, как и в прошлом году. Если найдем дополнительный ресурс, то сможем увеличить выплаты", – пояснила она.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как происходит арест банковских счетов украинцев. Новые правила вступили в силу 6 мая.

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