Лишь 3 из 17 хмельницких прокуроров подтвердили свою инвалидность: нардеп рассказал о новых деталях скандала с МСЭК

Из 73 хмельницких прокуроров, которым была оформлена инвалидность, только 3 подтвердили свой статус, а 9 человек оказались фальшивыми инвалидами. Пока остается проверить еще 56 прокуроров, но есть риск, что процедура затянется и не будет завершена до конца января 2025 года.

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Об этом сообщает нардеп Владимир Арьев со ссылкой на ответ Министерства здравоохранения (МОЗ). По его словам, в начале ноября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что на полную проверку 73 прокуроров понадобится три месяца. Два месяца уже прошли, и промежуточные результаты таковы:

17 прокуроров проверили , из них:

, из них: 3 подтвердили инвалидность;

5 прокурорам снизили группу инвалидности;

9 прокуроров оказались "фальшивыми инвалидами";

56 прокуроров остаются непроверенными, и на это есть меньше месяца, ведь проверку планируют завершить до 1 февраля 2025 года.

Арьев выразил сомнения, что проверка всех остальных 56 человек будет завершена в срок. По его мнению, высок риск, что часть лиц с сомнительной инвалидностью останется непроверенной. "Математика дает основания сомневаться в том, что успеют до 1 февраля. Я по истечении трехмесячного срока обязательно спрошу министра еще раз", – отметил Арьев.

Отдельно Арьев подчеркнул, что 9 прокуроров, безосновательно получивших статус лиц с инвалидностью, должны не только потерять свои должности, но и понести уголовную ответственность за мошенничество. По его словам, эти лица получали пенсии по инвалидности без законных оснований, а все, кто причастен к схеме фальсификации документов, также должны быть привлечены к ответственности за соучастие в преступлении.

"Они должны не только вылететь из органов прокуратуры, но и получить уголовные производства по мошенничеству. Пенсию по инвалидности они точно получали безосновательно", – подчеркнул нардеп.

Арьев добавил, что в настоящее время Офис Генерального прокурора не считает возможным уволить этих лиц из-за отсутствия официальных подтверждений фальсификаций. Такая позиция, по словам депутата, выглядит странно, ведь обычных военных привлекают к ответственности за меньшие нарушения.

"Генпрокуратура заявляла, что не видит оснований. Рафик не виноват! Зато военных эта прокурорская мафия быстро берет в тиски", – эмоционально прокомментировал Арьев.

Одним из ключевых фигурантов дела является Людмила Крупа, ранее занимавшая должность в Хмельницкой МСЭК, по словам Арьева, занималась оформлением инвалидности для прокуроров. Депутат считает, что именно ее действия послужили основой для масштабной схемы, которая сейчас раскрывается в ходе проверок.

Несмотря на промежуточные результаты, проверка еще далека от завершения. Осталось меньше месяца на проверку 56 прокуроров, и есть серьезные сомнения, что все лица будут проверены вовремя. Арьев уже заявил, что потребует отчета от Минздрава и Офиса Генпрокурора по истечении трехмесячного срока.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, все выплаты для лиц с инвалидностью в Украине после реформы социального страхования останутся в силе. В то же время максимальный размер страховой выплаты в случае несчастного случая на производстве увеличится до 40 тысяч гривен, а оплачиваемые больничные продлятся до 14 месяцев.

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