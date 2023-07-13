Куда сдавать старые потрепанные доллары: список банков и размеры комиссий огласили в НБУ
Украинцы, которые хотят сдать на инкассо сильно поврежденные доллары со значительными признаками износа, могут обращаться в шесть банков (перечень – ниже). Стоит учитывать, что них у всех разная комиссия за эту операцию – от 10% до 50% от суммы номиналов сдаваемых купюр.
Об этом говорится в разъяснении Национального банка Украины (НБУ) профильному изданию "Минфин". Так, НБУ рекомендует обращаться за услугой инкассо по принятию старой наличной инвалюты в шесть украинских банков из 65 действующих:
- Райффайзен Банк (комиссия – 10% от суммы);
- ПУМБ (12%);
- Аккордбанк, Кредобанк, Первый инвестиционный банк (по 15% от суммы);
- МТБ Банк (50%).
Также доллары на инкассо принимал государственный Укрэксимбанк с комиссией 20%. Однако на данный момент действие услуги приостановлено.
В то же время, как выяснило издание, некоторые банки выдвигают дополнительные условия при принятии старой наличной инвалюты. Например, Кредобанк выдвигает в качестве условиея открытия счета, поскольку услуга инкассо входит только в пакет.
Кроме того, валютные лицензии в Украине имеют 42 небанковских финучреждения и 32 из них – на торговлю наличными валютными ценностями (по состоянию на 10 июля). У финансовых компаний средняя комиссия по инкассо находится на уровне 20-30%.
Какие купюры нужно сдавать на инкассо
1. Банкноты, кооторые имеют один или несколько признаков значительного износа/повреждения:
- разорванные (разрезанные) на части банкноты;
- поврежденные элементы дизайна и защиты (удалены цифровые или текстовые обозначения номинала, изображения портрета, оптически сменные элементы защиты, защитные ленты);
- измененный первоначальный цвет бумаги и/или изображений;
- пятна, включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых превышает половину площади банкноты;
- общие загрязнения, включая вызывающие люминесценцию бумаги в ультрафиолетовых лучах;
- обожженные, прожженные, ветхие банкноты (повреждены вследствие длительного действия влаги, различных жидкостей, химикатов или с признаками гниения);
- явные типографские недостатки.
2. Банкноты, изъятые иностранным государством из обращения после даты, объявленной банком-эмитентом соответствующей валюты (при наличии согласия банка-корреспондента соответствующего государства на обмен этих банкнот).
Все остальные купюры обменники и банки обязаны принимать без дополнительных комиссий. В том числе это касается долларов 1996 года выпуска.
Как сообщал OBOZREVATEL, в случае полного прекращения действия зернового коридора в июле украинцам не следует ожидать никакой мгновенной девальвации гривни. Однако в таком случае Нацбанку придется увеличить продажу иностранной валюты примерно на $1 млрд в месяц.
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