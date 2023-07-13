Куда сдавать старые потрепанные доллары: список банков и размеры комиссий огласили в НБУ

Украинцы, которые хотят сдать на инкассо сильно поврежденные доллары со значительными признаками износа, могут обращаться в шесть банков (перечень – ниже). Стоит учитывать, что них у всех разная комиссия за эту операцию – от 10% до 50% от суммы номиналов сдаваемых купюр.

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Об этом говорится в разъяснении Национального банка Украины (НБУ) профильному изданию "Минфин". Так, НБУ рекомендует обращаться за услугой инкассо по принятию старой наличной инвалюты в шесть украинских банков из 65 действующих:

Райффайзен Банк (комиссия – 10% от суммы);

ПУМБ (12%);

Аккордбанк, Кредобанк, Первый инвестиционный банк (по 15% от суммы);

МТБ Банк (50%).

Также доллары на инкассо принимал государственный Укрэксимбанк с комиссией 20%. Однако на данный момент действие услуги приостановлено.

В то же время, как выяснило издание, некоторые банки выдвигают дополнительные условия при принятии старой наличной инвалюты. Например, Кредобанк выдвигает в качестве условиея открытия счета, поскольку услуга инкассо входит только в пакет.

Кроме того, валютные лицензии в Украине имеют 42 небанковских финучреждения и 32 из них – на торговлю наличными валютными ценностями (по состоянию на 10 июля). У финансовых компаний средняя комиссия по инкассо находится на уровне 20-30%.

Какие купюры нужно сдавать на инкассо

1. Банкноты, кооторые имеют один или несколько признаков значительного износа/повреждения:

разорванные (разрезанные) на части банкноты;

поврежденные элементы дизайна и защиты (удалены цифровые или текстовые обозначения номинала, изображения портрета, оптически сменные элементы защиты, защитные ленты);

измененный первоначальный цвет бумаги и/или изображений;

пятна, включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых превышает половину площади банкноты;

общие загрязнения, включая вызывающие люминесценцию бумаги в ультрафиолетовых лучах;

обожженные, прожженные, ветхие банкноты (повреждены вследствие длительного действия влаги, различных жидкостей, химикатов или с признаками гниения);

явные типографские недостатки.

2. Банкноты, изъятые иностранным государством из обращения после даты, объявленной банком-эмитентом соответствующей валюты (при наличии согласия банка-корреспондента соответствующего государства на обмен этих банкнот).

Все остальные купюры обменники и банки обязаны принимать без дополнительных комиссий. В том числе это касается долларов 1996 года выпуска.

Как сообщал OBOZREVATEL, в случае полного прекращения действия зернового коридора в июле украинцам не следует ожидать никакой мгновенной девальвации гривни. Однако в таком случае Нацбанку придется увеличить продажу иностранной валюты примерно на $1 млрд в месяц.

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