Куда можно полететь за 15 евро: самый большой лоукостер Европы объявил о дешевых рейсах

Ryanair объявил акцию на весенние и летние рейсы. В рамках этого предложения доступно много рейсов из ближайших в Украину аэропортов, а стоимость билетов начинается от 15 евро. Забронировать билеты на поездки по акционной цене можно до 14 апреля.

Акция распространяется по многим направлениям, все детали можно просмотреть на веб-сайте авиакомпании. Среди доступных рейсов из ближайших в Украину аэропортов есть:

Рейсы из Польши

Варшава – Салоники (Греция) – от 16 евро (≈ 675 грн);

Варшава – Неаполь (Италия) – от 30 евро (≈ 1266 грн);

Краков – Подгорица (Черногория) – от 16 евро (≈ 675 грн);

Краков – Барселона Жирона (Испания) – от 26 евро (≈ 1100 грн);

Вроцлав – Корфу (Греция) – от 26 евро (≈ 1100 грн);

Вроцлав – Палермо (Италия) – от 38 евро (≈1600 грн).

Рейсы из Румынии

Бухарест – Катания (Италия) – от 24 евро (≈ 1010 грн);

Бухарест – Мальта – от 37 евро (≈ 1565 грн);

Рейсы из Словакии

Братислава – Пафос (Кипр) – от 15 евро (≈ 633 грн);

Братислава – Даламан (Турция) – от 24 евро (≈ 1010 грн);

Братислава – Пальма-де-Майорка (Испания) – от 24 евро (≈ 1010 грн);

Братислава – Корфу (Греция) – от 41 евро (≈ 1731 грн).

Рейсы из Венгрии

Будапешт – Альгеро (Италия) – от 12 евро (≈ 506 грн);

Будапешт – Пафос (Кипр) – от 12 евро (≈ 506 грн);

Будапешт – Неаполь (Италия) – от 20 евро (≈ 845 грн);

Будапешт – Валенсия (Испания) – от 35 евро (≈ 1480 грн).

Кроме того, пассажирам доступны рейсы из Чехии, Болгарии, Германии, Франции, Великобритании и других стран. Бронирование билетов на путешествия по акционной цене можно осуществить до 14 апреля (акция действует на рейсы до 30 июня ).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине после новостей о переговорах с авиационными регуляторами в США и ЕС снова оживились разговоры об открытии одного из аэропортов. Эксперты называют три возможных варианта (Львов, Ужгород и Киев), рассказывают о визитах комиссий, регулярно инспектирующих состояние аэропорта.

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