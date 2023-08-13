Кто останется без пенсии: 5 причин, по которым украинцев могут лишить выплат

В Украине в 2023 году регулярно проводятся проверки данных пенсионеров. По их результатам могут выявить пять причин, которые являются основанием для лишения пенсии. В первую очередь, это касается тех кто ошибся в документах или предоставил фальшивые бумаги.

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В законе "Об обязательном общегосударственном пенсионном страховании" пописаны основные причины для остановки выплаты пенсии. Это:

ошибка в фамилии получателя;

обнаружение того, что выплаты получили по фальшивым документам;

длительное проживание пенсионера за границей;

не получение выплаты в течение 6 месяцев (неснятие средств со счета);

незарегистрированная смена места жительства пенсионером-переселенцем.

Министерство финансов приступило к проверкам получателей пенсий еще несколько лет назад. Верификации также подвергаются все другие соцвыплаты. Кроме того, проверки регулярно проводит и сам Пенсионный фонд.

В целом выплаты могут забирать, если выяснился, что украинец не имеет на них права. Например, это касается одиноких матерей, которые скрывают гражданский брак, субсидиантов, прячущих доходы, и пенсионеров, фальсифицировавших документы при оформлении выплаты. Проверки всегда проходят на таких этапах:

при обращении за помощью;

при получении помощи;

в течение трех лет после того, как выплата была отменена.

В ходе верификации чиновники получают информацию об уровне жизни получателя помощи. Например, какими транспортными средствами он владеет. Также проверяются документы, предоставленные для получения выплаты, документы о пересечении границы, информация о доходах из налоговой; данные о штрафах и т.п.

Если нарушение подтверждается, выплату могут не просто отменить, но и заставить получателя вернуть уже полученные деньги государству. Делается это в судебном порядке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украинские пенсионеры с самыми маленькими пенсиями из числа ВПЛ получат доплаты за счет средств Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. Размер доплаты будет устанавливаться индивидуально – в зависимости от фактического размера пенсионной выплаты.

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