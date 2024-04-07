Кто из украинцев получит доплату к пенсии: стало известно, какие суммы предоставляют

ООН предоставляет специальную доплату для лиц с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью. Помощь реализуется в рамках Всемирной продовольственной программы ООН.

Об этом информирует правительственный портал. Граждане могут получить дополнительные средства, если они:

имеют ежемесячную пенсию менее 3250 грн;

нет других государственных социальных выплат (например, помощь для ВПЛ, денежная поддержка от других международных учреждений);

находятся на неоккупированной территории Украины.

Размер доплаты определяется как разница между 3250 грн. и суммой пенсии. К примеру, если пенсионер ежемесячно получает 3000 грн, его сумма – 250 грн. Минимальный размер доплаты, который может получить лицо, составляет 100 грн.

Чтобы получить указанную доплату, отдельно подавать заявление не нужно. Список лиц, соответствующих указанным категориям, определяется представителями Минсоцполитики. Помощь автоматически перечисляется через определенные банковские учреждения.

Военная администрация Киевской области сообщает, что в течение февраля 2024 года эту помощь передали около 17 тысяч человек. Общая сумма полученных доплат составляет 30 млн. грн.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине с 1 апреля перечислили пенсии тем, кто продолжил работу на заслуженном отдыхе и получил как минимум 24 месяца дополнительно стажа. Однако повышение и за апрель, и за май насчитают задним числом : в июне 2024 года.

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