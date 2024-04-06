Пенсии в Украине пересчитают задним числом: кто получит прибавку за несколько месяцев

В Украине с 1 апреля пересчитали пенсии тем, кто продолжил работать на заслуженном отдыхе и получил как минимум 24 месяца дополнительно стажа. Однако повышение и за апрель, и за май насчитают задним числом: в июне 2024-го.

Как значится в сообщении ПФУ, пенсии автоматически перечислят тем, кто после назначения или пересчета продолжал работать. Важное условие – чтобы на 1 марта 2024 года такой пенсионер приобрел 24 месяца страхового стажа.

Дата проведения перерасчета пенсий работающим пенсионерам – 1 апреля 2024 года. В то же время перерасчет будет произведен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят сведения об уплате единого взноса за I квартал 2024 года (срок подачи отчетов – до 10 мая).

Кроме того, как отмечено в материале OBOZ.UA, повышение минимальной зарплаты приведет к перерасчету части пенсий. Речь идет о тех пенсиях, которые получают украинцы в возрасте от 65 лет, выполнившие нормы по стажу. По закону они имеют право на выплату в размере 40% минималки. Сейчас это 2840 грн, а с 1 апреля – 3200 грн. Также изменится размер некоторых платежей и лимитов.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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