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Кто из украинцев обязан декларировать выплаты "Национального кэшбека": инструкция

Дарина Герцева
Личные финансы
1 минута
4,4 т.
Публичным служащим следует задекларировать 'Национальный кэшбек'

Госслужащие в Украине обязаны задекларировать полученные в 2024 году средства "Национального Кэшбека" до 31 марта 2025 года. Декларирование является обязательным требованием, хотя эти выплаты не облагаются налогом и не влияют на оформление субсидий и льгот.

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Об этом сообщила Действие. Обязанность декларировать эти выплаты касается публичных служащих, а именно:

  • государственных служащих;
  • должностных лиц местного самоуправления;
  • депутатов всех уровней;
  • судей, прокуроров, полицейских и военных должностных лиц;
  • руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций.

Для других граждан Украины, получавших "Национальный кэшбек", подавать декларацию не нужно. Для корректного заполнения электронной декларации необходимо выполнить несколько шагов:

  • получить выписку в банковском приложении о зачислении средств на специальный счет;
  • перейти в раздел 11 "Доходы, в том числе подарки" и указать:
  • вид дохода: "другое";
  • какой именно: "Национальный кэшбек";
  • источник дохода: "другое физическое или юридическое лицо";
  • тип лица: "юридическое лицо, зарегистрированное в Украине";
  • код ЕГР: 37508596;
  • наименование юридического лица: "Министерство экономики Украины";
  • в разделе 12.1 "Банковские счета": указать финансовое учреждение, в котором был открыт специальный счет для получения кэшбека.

"Национальный кэшбек" – это государственная программа поддержки экономики, предусматривающая возврат 10% затрат на товары и услуги украинского производства. Средства можно тратить на оплату коммунальных услуг, лекарств, военных облигаций и благотворительность. Эти выплаты не являются облагаемым налогом доходом, однако их необходимо внести в декларацию для соблюдения требований финансового мониторинга и прозрачности доходов публичных служащих.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы теперь могут оплачивать потребленный газ с помощью "Национального кэшбека". Для этого необходимо авторизироваться в кабинете потребителя на сайте поставщика газа, выбрать подходящий способ оплаты и подтвердить списание средств.

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