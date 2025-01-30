Кто из украинцев обязан декларировать выплаты "Национального кэшбека": инструкция

Госслужащие в Украине обязаны задекларировать полученные в 2024 году средства "Национального Кэшбека" до 31 марта 2025 года. Декларирование является обязательным требованием, хотя эти выплаты не облагаются налогом и не влияют на оформление субсидий и льгот.

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Об этом сообщила Действие. Обязанность декларировать эти выплаты касается публичных служащих, а именно:

государственных служащих;

должностных лиц местного самоуправления;

депутатов всех уровней;

судей, прокуроров, полицейских и военных должностных лиц;

руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций.

Для других граждан Украины, получавших "Национальный кэшбек", подавать декларацию не нужно. Для корректного заполнения электронной декларации необходимо выполнить несколько шагов:

получить выписку в банковском приложении о зачислении средств на специальный счет;

в банковском приложении о зачислении средств на специальный счет; перейти в раздел 11 "Доходы, в том числе подарки" и указать:

и указать: вид дохода: "другое";

"другое"; какой именно: "Национальный кэшбек";

источник дохода: "другое физическое или юридическое лицо";

"другое физическое или юридическое лицо"; тип лица: "юридическое лицо, зарегистрированное в Украине";

"юридическое лицо, зарегистрированное в Украине"; код ЕГР: 37508596;

37508596; наименование юридического лица: "Министерство экономики Украины";

"Министерство экономики Украины"; в разделе 12.1 "Банковские счета": указать финансовое учреждение, в котором был открыт специальный счет для получения кэшбека.

"Национальный кэшбек" – это государственная программа поддержки экономики, предусматривающая возврат 10% затрат на товары и услуги украинского производства. Средства можно тратить на оплату коммунальных услуг, лекарств, военных облигаций и благотворительность. Эти выплаты не являются облагаемым налогом доходом, однако их необходимо внести в декларацию для соблюдения требований финансового мониторинга и прозрачности доходов публичных служащих.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы теперь могут оплачивать потребленный газ с помощью "Национального кэшбека". Для этого необходимо авторизироваться в кабинете потребителя на сайте поставщика газа, выбрать подходящий способ оплаты и подтвердить списание средств.

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