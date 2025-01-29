Украинцы смогут оплачивать коммуналку "Национальным Кэшбеком": какую именно и что для этого нужно

Украинцы теперь могут оплачивать потребленный газ с помощью "Национального кэшбека". Для этого необходимо авторизироваться в кабинете потребителя на сайте поставщика газа, выбрать подходящий способ оплаты и подтвердить списание средств.

Видео дня

Об этом сообщил "Нафтогаз". "Национальный кэшбек" – это инициатива правительства, направленная на поддержку отечественных производителей и теперь помощь украинцам в оплате коммунальных платежей.

В рамках программы граждане получают 10% кэшбэка от затрат на товары и услуги украинского производства. Чтобы начать накапливать кэшбек и оплачивать им коммунальные услуги, нужно выполнить несколько простых шагов:

оформить специальную карточку (виртуальную в банковском приложении или физическую в отделении банка);

(виртуальную в банковском приложении или физическую в отделении банка); привязать карту к своим покупкам и использовать ее для расчетов;

к своим покупкам и использовать ее для расчетов; покупать украинские товары и получать 10% от израсходованной суммы на спецсчет;

и получать 10% от израсходованной суммы на спецсчет; использовать накопленные средства для оплаты коммунальных услуг, в том числе газа.

"Нафтогаз" официально сообщил, что теперь украинцы могут оплачивать потребленный газ кэшбеком, полученным в рамках государственной программы. Для этого нужно:

авторизоваться в кабинете потребителя на сайте или в мобильном приложении поставщика газа;

на сайте или в мобильном приложении поставщика газа; выбрать способ оплаты "Национальный кэшбек";

подтвердить списание денежных средств с бонусного счета.

Основные преимущества программы

экономия средств – можно экономить до 3000 грн в месяц , используя кэшбек для оплаты коммунальных платежей;

– можно экономить до , используя кэшбек для оплаты коммунальных платежей; простая система начисления – кэшбек автоматически засчитывается на спецсчет и доступен для использования;

– кэшбек автоматически засчитывается на спецсчет и доступен для использования; целевое использование – полученные бонусы можно потратить только на коммунальные услуги, что гарантирует их эффективное использование;

– полученные бонусы можно потратить только на коммунальные услуги, что гарантирует их эффективное использование; поддержка украинской экономики – программа стимулирует покупку товаров отечественного производства, способствуя развитию национального бизнеса.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за декабрь государство выплатит украинцам 436 миллионов гривен по программе "Национальный кэшбек", но эти средства можно будет получить не в январе, а в конце февраля. К программе социальных выплат уже присоединились 4,5 млн. граждан.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!