Кроссовки от Apple продали за огромные деньги: сколько за них заплатили

Пару редких кроссовок Apple продали на аукционе за 50 тыс. долларов. Они были изготовлены в 1990-х годах и имеет на язычке и рядом со шнурками старый радужный логотип Apple.

Видео дня

"Такая обувь была сделана на заказ для только для сотрудников компании в 1990-х годах. И была одноразовым подарком на одной из конференций", – объяснили ценность кроссовок в BBC.

Там отметили: конкретно проданная пара никогда ранее не выставлялась на какие-либо торги. Более того, ее никто никогда не носил. Однако несмотря на это, со временем они все же "приобрели" некоторые дефекты. В частности, пожелтение вокруг подошвы.

Кроссовки имеют окно для воздушной амортизации под пяткой. Их размер – 41. В комплекте с ними шла запасная пара шнурков. Которые, в отличие от основных белого цвета, являются красными.

В целом же, как бы ни казалось странно, но известная своими гаджетами и инновациями Apple время от времени выпускает продукцию, не связанную с компьютерной техников. Авторы материала напоминают: ранее, в частности, была выпущена линия одежды Apple с радужным логотипом и компьютерными образами Macintosh, в которую входили:

футболки;

рубашки-поло;

толстовки;

головные уборы.

Кроме того, в 2015 году "Apple заключила партнерское соглашение с модным брендом Hermes – чтобы создать коллекцию ремешков для часов". А в 2020 году компания выпустила ремешок в честь месяца черной истории.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на аукционе в США продали первую нераспакованную модель iPhone на 4 ГБ за 190,372 тыс. долларов. Это рекордная цена для такого смартфона – доселе самая высокая цена, за которую когда-либо покупали первый iPhone, составляла 63,356 тыс. долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!