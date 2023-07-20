На аукционе старый "мобильник" продали почти за 200 тыс. долларов: почему такая цена

В США на аукционе продали первую нераспакованную модель iPhone на 4 ГБ за 190,372 тыс. долларов. Это рекордная цена для такого смартфона – доселе самая высокая цена, за которую когда-либо покупали первый iPhone, составляла 63,356 тыс. долларов.

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Об этом сообщает Ars Technica. Отмечается: высокая стоимость гаджета объясняется не только его статусом "первого iPhone". Дело в том, что Apple сняла его с производства уже через 2 месяца после выпуска. Соответственно, выпущено таких "айфонов" было ограниченное количество.

"Телефон поступит в заводской упаковке. Он никогда не активировался и находится в "исключительном состоянии", – говорится в сообщении.

При этом, отмечается, на сайте аукциона модель описана как "чрезвычайно редкая". А также имеющая "практически безупречную поверхность и края, заводскую чистую пломбу, с правильными деталями швов и герметичностью".

Примечаетльно, что изначальная аукционная цена телефона составляла 599 долларов. Т.е., в процессе торгов его стоимость выросла почти в 318 раз.

Тем временем, владельцы старых, произведенных в СССР, игрушек могут хорошо заработать на их продаже. Дело в том, что такие предметы представляют из себя некую коллекционную ценность, а потому есть те, кто готов платить за них десятки тысяч гривен.

К примеру, на интернет-аукционе за 27 998 грн продавали игрушечный грузовой автомобиль "Хлебовоз ЗиС". По словам владельца игрушки, ранее она поддавалась реставрации – в частности покраске. В настоящее же время находится в хорошем состоянии. Кроме того, уверяет он, игрушка является редкостной.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что самые дорогие часы от компании Omega, когда-либо проданные на аукционе, оказались подделкой. Причем мошенникам удалось обмануть самого производителя, который купил лот для своего музея, предварительно подтвердив его подлинность.

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