Коррупция в Минрегионе: вице-премьеру Чернышеву объявили подозрение

Сотрудники украинских правоохранительных органов вручили вице-премьер-министру – министру национального единства Алексею Чернышеву подозрение в коррупции. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

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Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и подтвердили в Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП). Отмечается, что его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Ранее Чернышов вернулся в Украину из заграничной командировки и лично посетил Национальное антикоррупционное бюро Украины. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Имел конструктивный диалог с детективами НАБУ, который длился более 2 часов. Благодарен за корректное и уважительное отношение. Заверил, что такой подход является взаимным и подтвердил готовность к полному сотрудничеству в юридической плоскости. Ознакомлюсь со всеми предоставленными документами", - отметил вице-премьер.

Коррупция в Минрегионе: в чем подозревают вице-премьера Чернышова

Ранее о подозрении по связанному с ним делу сообщили 5 другим лицам, среди которых:

бывший государственный секретарь Минрегиона Василий Володин ;

; бывший советник министра Максим Горбатюк ;

; бывшая директор госпредприятия "Укркоммунобслуживание" Алла Сушон ;

; застройщик Сергей Копыстыра и его доверенное лицо Олег Татаренко (организаторы схемы).

На сегодня к указанным подозреваемым применены меры пресечения: к трем лицам – в виде содержания под стражей с альтернативой залога от 20 млн грн до 100 млн грн, еще двум – в виде залога.

По версии следствия, в ноябре 2021 года Сергей Копыстыра и Олег Татаренко имели умысел незаконно завладеть участком площадью более 11 га, принадлежавшим государственной агрофирме "Цветы Украины" в Киеве.

Они, вероятно, обратились к тогдашнему министру развития общин Алексею Чернышеву, который поручил коммуникацию с застройщиками Горбатюку. Тот организовал передачу документов и координацию между сторонами, а также сообщил о схеме министру, Василию Володину и Алле Сушон.

Чернышов якобы подписал приказ, по которому имущественный комплекс агрофирмы перешел на баланс ГП "Укркоммунобслуживание". Впоследствии, в ноябре 2022 года, Володин разрешил заключение инвестиционного соглашения между ГП "Укркоммунобслуживание" и компанией "Ситигазсервис" Копыстыри. Соглашение предусматривало передачу государству части квартир, пропорционально стоимости участка. Однако землю оценили почти в пять раз дешевле рыночной стоимости, что могло повлечь потери государства более 1 млрд грн.

За успешную реализацию сделки Копыстыра "вознаградил" топ-чиновников министерства и определенных ими лиц скидкой на квартиры в уже построенных жилых комплексах. С ней стоимость квадратного метра составляла от 1 тыс. грн до 8 тыс. грн при минимальной рыночной стоимости таких квартир около 30 тыс. грн за кв. м. Общий размер неправомерной выгоды составил 16,8 млн грн.

Также OBOZ.UA сообщал, что бывшего директора "Полиграфкомбината" и экс-министра здравоохранения Максима Степанова подозревают в легализации около 7 млн евро, неправомерно полученных за авторские права на дизайн защитных элементов для загранпаспортов и ID-карт. Для этого использовалась компания-прокладка в Евросоюзе, которая перепродавала материалы до 6 раз дороже рыночной цены. Ранее ему объявляли подозрение в получении неправомерной выгоды.

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