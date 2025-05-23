Многомиллионная коррупция с паспортами Украины: экс-министру объявили новое подозрение

Бывшего директора "Полиграфкомбината" подозревают в легализации около 7 млн евро, неправомерно полученных за авторские права на дизайн защитных элементов для загранпаспортов и ID-карт. Для этого использовалась компания-прокладка в Евросоюзе, которая перепродавала материалы до 6 раз дороже рыночной цены. Ранее ему объявляли подозрение в получении неправомерной выгоды.

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Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). Имя подозреваемого не раскрывается, но под описание подпадает экс-министр здравоохранения Максим Степанов.

"Неправомерная выгода требовалась подозреваемым у французской компании, которая в свое время разработала эти защитные элементы (стилизованное изображение Тризуба, карта Украины и т.д.) и использовала их в производстве голограмм для бланков украинских документов. В обмен на это компания получала возможность поставлять свою продукцию госпредприятию", – сообщили в НАБУ.

В дальнейшем поставки осуществлялись через подконтрольную Степанову компанию-прокладку в Эстонии. Она закупала материалы по рыночной цене и перепродавала их "Полиграфкомбинату" в 4-6 раз дороже.

Кроме того, на эстонскую компанию были зарегистрированы незаконно полученные авторские права, а плата за использование дизайна была заложена в цену, по которой поставлялась продукция. Таким образом, даже после увольнения Степанова с должности главы "Полиграфкомбината" и назначения нового руководства ГП, эстонская компания продолжала получать роялти.

Таким образом, в 2018-2021 годах на счета эстонской компании поступило около 7 млн евро роялти. По данным НАБУ, Степанов легализовал эти средства через подконтрольные оффшорные компании, в частности почти $125 тыс. попало на счет его дочери.

Международная коррупционная схема с защитными элементами к документам была разоблачена в 2023 году. Тогда Степанов подтвердил о вручении подозрения от НАБУ в получении неправомерной выгоды. Всего тогда было объявлено подозрения трем лицам – это также были экс-начальник отдела "Полиграфкомбината" и пособник преступления, – а в 2024 году – еще двум.

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