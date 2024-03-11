Кому в Украине платят от 70 тыс. грн: названы самые высокооплачиваемые вакансии

В Украине заработную плату от 70 тыс. грн. получат специалисты в области IT, военные. Традиционно самые большие заработные платы получат специалисты, владеющие языками программирования.

Об этом идет речь в публикации большого кадрового портала. В десятку наиболее высокооплачиваемых вакансий входят:

C++ программист 110000 грн

Программист Golang 92500 грн

.Net-программист 85000 грн

Оператор ПТРК 85000 грн

Танкист 75000 грн

Разведчик 71000 грн

Огнеметчик 70100 грн

Зенитник 70100 грн

Штурмовик 70100 грн

Гранатометчик 70000 грн

В Украине в 2024 году ожидается рост средней зарплаты. Согласно прогнозу в утвержденном госбюджете, она будет составлять 21 800 грн. Средняя зарплата в Украине достигла 19 тыс. грн, однако ее рост не перекрыл инфляцию. Так, за год средние оклады номинально (т.е. чисто по сумме) выросли на 15,1%, а вот реально (с учетом роста цен), напротив, упали – на 3,6%. В долларах зарплаты до сих пор не дотягивают до довоенного уровня.

Топ-5 секторов экономики с самыми высокими среднемесячными зарплатами выглядит так:

информация и телекоммуникации – 36544 грн;

финансовая и страховая деятельность – 32944 грн;

авиационный транспорт – 28177 грн;

профессиональная, научная и техническая деятельность – 21862 грн;

государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование – 20506 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным НБУ, украинский рынок труда в ближайшее время будет находиться в достаточно статическом положении: не ожидается как резкого роста вакансий в основных секторах экономики, так и всплеска увольнений. Впрочем, компании, которые намерены изменять количество сотрудников, все-таки есть. И эти ожидания в основном отрицательные: увольнять работников гораздо чаще, чем нанимать новых.

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