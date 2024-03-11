Кому в Украине платят от 70 тыс. грн: названы самые высокооплачиваемые вакансии
В Украине заработную плату от 70 тыс. грн. получат специалисты в области IT, военные. Традиционно самые большие заработные платы получат специалисты, владеющие языками программирования.
Об этом идет речь в публикации большого кадрового портала. В десятку наиболее высокооплачиваемых вакансий входят:
- C++ программист 110000 грн
- Программист Golang 92500 грн
- .Net-программист 85000 грн
- Оператор ПТРК 85000 грн
- Танкист 75000 грн
- Разведчик 71000 грн
- Огнеметчик 70100 грн
- Зенитник 70100 грн
- Штурмовик 70100 грн
- Гранатометчик 70000 грн
В Украине в 2024 году ожидается рост средней зарплаты. Согласно прогнозу в утвержденном госбюджете, она будет составлять 21 800 грн. Средняя зарплата в Украине достигла 19 тыс. грн, однако ее рост не перекрыл инфляцию. Так, за год средние оклады номинально (т.е. чисто по сумме) выросли на 15,1%, а вот реально (с учетом роста цен), напротив, упали – на 3,6%. В долларах зарплаты до сих пор не дотягивают до довоенного уровня.
Топ-5 секторов экономики с самыми высокими среднемесячными зарплатами выглядит так:
- информация и телекоммуникации – 36544 грн;
- финансовая и страховая деятельность – 32944 грн;
- авиационный транспорт – 28177 грн;
- профессиональная, научная и техническая деятельность – 21862 грн;
- государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование – 20506 грн.
Как сообщал OBOZ.UA, по данным НБУ, украинский рынок труда в ближайшее время будет находиться в достаточно статическом положении: не ожидается как резкого роста вакансий в основных секторах экономики, так и всплеска увольнений. Впрочем, компании, которые намерены изменять количество сотрудников, все-таки есть. И эти ожидания в основном отрицательные: увольнять работников гораздо чаще, чем нанимать новых.
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