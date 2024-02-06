Украинцам через несколько недель перечислят пенсии: кому увеличат на 900 грн

В Украине пенсии будут перечислены с 1 марта. Размер индексации окончательно не известен, его рассчитают в конце февраля. Однако в Минсоци прогнозируют, что индексация будет на уровне 13%. Таким образом, повышение в размере 900 грн получат те, кто сейчас получает 6923 пенсии.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Повышение для всех украинцев будет разным. Он зависит в первую очередь от того, каков сейчас расчетный размер пенсии. Речь идет о том размере, который рассчитан по формуле. Без учета всех возможных прибавок.

Повышение получит абсолютное большинство украинцев. В ходе прошлых индексаций правительство также устанавливало минимальный размер индексации. Вероятно, так же произойдет и в этом году.

Отметим, в Украине абсолютное большинство пенсионеров получают до 4 тыс. грн. При этом средний размер пенсии составляет 5385 грн. В Киеве пенсионеры получают больше всего – 7248 грн пенсии в среднем. Это связано с тем, что именно в столице самые большие заработные платы. Низкие пенсии получают жители Тернопольской области: в среднем 4070 грн.

При этом средняя пенсия не означает, что большинство украинцев на заслуженном отдыхе получают такую сумму. На самом же деле большинство украинцев получают пенсии, размер которой меньше среднего.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине из-за ужесточения правил больше украинцев не сможет получить пенсию вовремя. Им придется работать до 63 или даже до 65 лет.

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